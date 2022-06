WHO niet bezorgd over pandemie apenpokkenvirus: «Geen reden tot paniek»

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich geen zorgen dat het appenpokkenvirus zou kunnen resulteren in een wereldwijde pandemie. Dat verzekerde de organisatie maandag tijdens een briefing.

«Op dit moment maken we ons geen zorgen over een wereldwijde pandemie», zei Rosamund Lewis, hoofddeskundige apenpokkenvirus van de WHO. «Het is nog steeds mogelijk om deze epidemie te stoppen voordat ze zich verspreidt», verzekerde Lewis.

Sinds Groot-Brittannië op 7 mei voor het eerst een bevestigd geval van het virus meldde, zijn er bij de WHO bijna 400 gevallen gemeld in bijna 20 landen die normaal niet door het virus worden getroffen.

Bezorgd maar geen paniek

De WHO voegde daar aan toe dat ze bezorgd is over de «ongewone situatie», maar herhaalde dat er geen reden is tot paniek.

De apenpokken zijn verwant aan de pokken, die wereldwijd elk jaar miljoenen slachtoffers eisten voor ze in 1980 werden uitgeroeid. De apenpokken zijn echter veel minder ernstig en de meeste mensen herstellen binnen drie tot vier weken.

De eerste symptomen zijn hoge koorts, gezwollen lymfeklieren en waterpokkenachtige huiduitslag.