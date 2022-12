WHAT ABOUT... Cohousing? Wie zijn de cohousers van vandaag?

Cohousing zit duidelijk in de lift in België en duikt steeds vaker op als praktische en voordelige woonoplossing. Sommigen omschrijven het als een gezellige manier van wonen, terwijl anderen vooral het financiële voordeel zien, maar wie zijn nu eigenlijk de cohousers van vandaag? Flora by Ethias wilde dat uitvissen en hield een enquête onder haar klanten. De digitale verzekeraar ontdekte vijf trends.

1. Financiële redenen nog steeds doorslaggevend

Volgens de enquête van Flora by Ethias zijn de financiële factoren voor ruim 7 op de 10 cohousers (72%) de belangrijkste reden om voor deze woonvorm te kiezen. Cohousing wordt immers gezien als een 'voordelige' manier van leven, in de zin dat je de kosten van de huur, de huurlasten en soms zelfs de boodschappen kunt delen. Liever niet alleen willen wonen en graag leuke momenten met iemand delen, is de tweede reden (51%) die cohousers stimuleert om voor deze manier van leven te kiezen. Nieuwe mensen leren kennen is slechts voor 13% van de cohousers doorslaggevend.

2. Hogere totale huur voor een grotere woonruimte

De huurprijzen stijgen continu, maar de Belgen willen graag in een mooie ruimte kunnen wonen. Cohousing lijkt daarom de ideale oplossing. De totale huurprijs voor een cohousing ligt over het algemeen rond de 1.200 euro, maar wordt gedeeld door het aantal cohousers, terwijl de prijs voor een huurwoning doorgaans tussen de 500 en 999 euro ligt. De totale huur voor een cohousing is dus beduidend hoger dan de huurprijs die gewone huurders betalen. Dat is ook logisch, gezien het type woning waar cohousers het liefst intrekken. Bijna 1 op de 3 panden (31%) voor cohousing is een huis. Die verhouding daalt tot 22% bij gewone huurders, die vaker in een appartement wonen (78%). «Cohousers kiezen voor ruimere en duurdere panden met een betere ligging. De kosten worden immers verdeeld onder meerdere personen. Ieder betaalt zijn deel. De gemiddelde huurprijs in een cohousing, inclusief lasten, wordt geschat op 525 euro per maand. Dat cohousers meer geneigd zijn om voor een groter pand te kiezen, is normaal: ze hebben elk een eigen kamer nodig en een leefruimte die aan hun behoeften voldoet», zegt Marie-Laurence De Keersmaecker, geograaf en hoogleraar aan de UCLouvain.

3. Niet alleen studenten kiezen voor cohousing

Elke maand een loon ontvangen betekent nog niet dat cohousing voorgoed verleden tijd is. Bijna 7 van de 10 cohousers (66%) zijn loontrekkend. Cohousings worden hoofdzakelijk bewoond door mensen die actief zijn in het beroepsleven (57%) of door studenten (26%). Slechts 14% van de cohousings omvat zowel beroepsactieve personen als studenten. Uit de enquête blijkt ook dat cohousers beduidend jonger zijn dan gewone huurders. 85% van de bij Flora verzekerde cohousers is tussen 20 en 29 jaar oud, terwijl van de bij Flora verzekerde gewone huurders slechts 43% jonger is dan 29 jaar. «Nu de vastgoedprijzen en de huurprijzen blijven stijgen, zien we hoe steeds meer jonge beroepsactieve mensen na hun studie hun eerste woning samen huren», zegt Jessica Lion, directeur van Flora by Ethias.

4. Gelukkig samenwonen ... zonder een relatie te hebben

Volgens de enquête telt een cohousing gemiddeld 3 personen. Er lijkt zich echter een trend af te tekenen: cohousings met 2 personen zitten in de lift. Vandaag delen 4 op de 10 cohousers (41%) een woning met z'n tweeen. Cohousings van 4 of meer personen vertegenwoordigen slechts 32% van het aantal panden in cohousing. Dé sleutel tot geluk voor 70% van de respondenten zou ook zijn om samen te wonen met mensen die ze van tevoren al kenden.

5. Duur van wonen in een cohousing: verwachting vs. werkelijkheid

Belgen die aan een cohousingavontuur beginnen, zijn van plan om gemiddeld drie à vier jaar samen te wonen. In werkelijkheid blijkt dat vaak anders uit te draaien: de gemiddelde periode in een cohousing zou niet langer zijn dan twee jaar en drie maanden, met verschillen afhankelijk van het gewest waar de cohousing zich bevindt. «De situatie is een tikje anders in het Brussels gewest, waar de huurmarkt krapper is: cohousings zijn er groter, de individuele huurprijzen liggen er hoger en ook de verwachte duur van het cohousen is iets langer. Brusselse cohousers wonen gemiddeld twee jaar en zes maanden in een cohousing samen, iets langer dan gemiddeld dus», aldus Marie-Laurence De Keersmaecker.