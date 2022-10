WHAT ABOUT... chaos op de luchthaven? «Stakingen zoals die op Charleroi worden niet gedekt»

«Dit is onmenselijk», getuigde een passagier aan VTM Nieuws. De gestrande reiziger had het niet alleen over haar geschrapte vakantie, maar evenzeer over de grimmige taferelen op Brussels South Charleroi Airport (BSCA). Zowel op maandag als dinsdag stonden honderden reizigers voor gesloten deuren. Op dinsdagochtend werd er geduwd en gedrumd, en trachten agressieve passagiers de doorgang te forceren. Zo goed als lege vliegtuigen gingen de lucht in. Woensdag sloot de vertrekterminal volledig.

Reden van al die chaos? De beslissing van BSCA Security - dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van de luchthaven - om een toekomstige openbare aanbesteding toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één. Daarop legde het veiligheidspersoneel van Security Masters het werk neer. Ze zijn bezorgd over de overname van de huidige agenten door de nieuwe operatoren, alsook over veranderingen op vlak van werkzekerheid en loonvoorwaarden.

Woensdag kwamen de vakbondsvertegenwoordigers uiteindelijk samen met de luchthaven tot een akkoord. Daarin staat dat er voorlopig geen tweede beveiligingsbedrijf komt. Dat zou er pas komen in 2025, als het reizigersaantal blijft groeien. De vakbonden lijken dus hun slag thuis gehaald te hebben. Nu nog de gedupeerde reizigers.

Waar heb je recht op?

Doorgaans moet je luchtvaartmaatschappij je compenseren voor vertragingen van ten minste drie uur. Ook als je pas twee weken op voorhand geïnformeerd wordt over de annulatie van je vlucht, heb je recht op compensatie. Die verplichtingen vervallen evenwel bij een geval van overmacht. Ook stakingen, indien die niet georganiseerd worden door het personeel van de luchtvaartmaatschappij zelf, vallen daaronder. De staking in Charleroi van het beveiligingspersoneel is dus «geen geval dat expliciet wordt gedekt door de regelgeving rond de rechten van luchtvaartpassagiers», aldus Test Aankoop. «In theorie voorziet de regelgeving rond de passagiersrechten het recht op een terugbetaling of een bijkomende schadevergoeding wanneer een vlucht geannuleerd is. Maar dat is hier niet het geval. De reizigers kunnen gewoon niet instappen.»

Ondanks het feit dat Ryanair dus niet verplicht is om die reizigers te compenseren, zullen ze hun toch uitzonderlijk de kans geven om gratis om te boeken of een terugbetaling te vragen. Voor woensdag zijn de luchtvaartmaatschappijen Ryanair, TUIfly en Wizzair bovendien wel verplicht om een terugbetaling of alternatieve vlucht aan te bieden, gezien BSCA al de avond voordien besloot om de vertrekterminal te sluiten. «Een extra compensatie is niet verplicht, aangezien het hier gaat om een geval van overmacht», meldt Test Aankoop.

Zo omzeil je de chaos

Jezelf helemaal indekken voor een staking of overmacht op de luchthaven, kan niet. Je kan wel je reis in die mate voorbereiden dat de chaos voor jezelf beperkt blijft.

1. Kies voor rechtsreekse vlucht

Zo mis je geen enkele overstap en hoef je niet te hollen van terminal naar terminal. Vertrek desnoods van een verder gelegen luchthaven als dat betekent dat je geen overstap moet maken. Mocht een overstap onvermijdelijk zijn, kies je beter voor een overstap van 3 uur dan 1 uur.

2. Enkel handbagage

In het beste geval reis je enkel met handbagage. Liever maar één paar schoenen mee, dan bagage die potentieel verloren geraakt.

3. Kies voor vroege vluchten

Vroege vluchten zouden minder snel geannuleerd of vertraagd worden, dan late vluchten. Als je vlucht dan toch geschrapt wordt, zijn er bovendien mogelijk nog vluchten later die dag die je op weg helpen.

4. Download de app

Wil je als eerste op de hoogte zijn van vertragingen of problemen? Dan is de app van je luchtvaartmaatschappij op zak hebben een must. Laat je niet verrassen op de luchthaven zelf of door een e-mail die in je spam belandt.