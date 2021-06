Wesley Sonck geeft pronostiek voor Denemarken-België: «Niet makkelijk»

Sterker dan Denemarken

Wesley Sonck, die bij de Rode Duivels tussen 2001 en 2010 als aanvaller speelde en in 55 matchen 24 keer scoorde, voorspelt dat het geen makkelijke wedstrijd zal worden. Toch gelooft de 42-jarige analist in een overwinning van de Belgen. «De Denen verloren hun eerste wedstrijd tegen Finland met 0-1. Dat was een onwaarschijnlijke wedstrijd waarin van alles gebeurde. Maar wat ik onthouden heb, is het feit dat Finland maar één keer op doel heeft getrapt en dat het dan ook nog een doelpunt was».