Wereldkankerdag. Pink Ribbon staat stil bij terugkeer naar werkvloer na borstkanker

Na borstkanker opnieuw aan het werk gaan, is een grote en zware stap die de nodige aandacht en ondersteuning verdient, stelt Pink Ribbon. Daarom sloeg de organisatie de handen in elkaar met het RIZIV voor het Pink Monday-project. De variant van de Blue Monday verwijst naar de eerste werkdag waarop vrouwen of mannen tijdens of na borstkanker opnieuw aan het werk gaan.

Werk is heilzaam

De organisatie wijst erop dat het werk een houvast kan bieden in de moeilijke periode en zelfs een heilzame invloed kan hebben. «Dat zal een lang en hard proces zijn, gepaard gaande met vallen en opstaan, maar het is niet onmogelijk als iedereen zijn steentje bijdraagt», klinkt het.

Op de website van Pink Monday kunnen patiënten, collega’s van mensen met borstkanker, werkgevers en zorgverleners specifieke informatie vinden. Ze kunnen er terecht voor tips om de patiënt bij te staan en de terugkeer naar het werk zo vlot mogelijk te laten verlopen.