Welkom Wolf lanceert crowdfunding voor getroffen schapenhouder

Vorige week vielen wolven schapen aan op het militair domein van het Limburgse Helchteren. Dat gebeurde nadat een van de kuddewaakhonden, waarmee het familiebedrijf dat de schapen levert de schapen beveiligt, vergiftigd was. Volgens Welkom Wolf gebeurde dat met «gif dat duidelijk voor de wolven bestemd was». De wolven zagen nadien hun kans en sloegen toe.

Voorbeeld voor anderen

«Extra pijnlijk omdat uitgerekend dit familiebedrijf een toonbeeld is van hoe schapenhouders hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen aan de aanwezigheid van wolven. Dit bedrijf leverde al grote inspanningen op dat vlak en verdient onze absolute steun», zegt Jan Loos van Welkom Wolf in een persbericht.

Landschap vzw en Welkom Wolf willen daarom de getroffen schapenhouder helpen door de weggevallen kuddewaakhond te vervangen en er meteen enkele extra honden aan toe te voegen, Spaanse mastiffs. «Doen we dat niet, dan zal de situatie op het militair domein in Limburg binnen de kortste keren escaleren, en dat willen we kost wat kost voorkomen.»

De fondsenwervingsactie gebeurt via de website. Naast schrikdraadrasters zijn kuddebeschermingshonden de belangrijkste preventiemaatregel tegen aanvallen door wolven, al zijn die doorgaans alleen weggelegd voor de grotere veehouders, klinkt het.