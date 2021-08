Wekker gezet? Vannacht wel 70 vallende sterren per uur te zien

De nacht van donderdag op vrijdag wordt een pieknacht om vallende sterren te zien. Dat komt door de meteorenzwerm Perseïden, die deze week de aarde passeert. In de tweede helft van de nacht zijn tijdelijk zo’n 70 vallende sterren per uur te zien. Dat meldt het online weerplatform Meteovista.

De beste periode om de vallende sterren door de Perseïden te spotten, is tussen 02.30 en 04.30 uur in de nacht van donderdag op vrijdag. De weersomstandigheden zijn niet ideaal, maar ook niet slecht. Het wordt een droge nacht met enkele wolkenvelden, maar in Vlaanderen is de meeste bewolking voor het einde van de avond en het begin van de nacht. Ook positief is dat er weinig maanlicht zal zijn dat het zicht op de vallende sterren kan belemmeren.

Wie vallende sterren wil zien, kiest daarvoor een zo donker mogelijk plekje. Hoe donkerder de omgeving, hoe beter. De kijkrichting is naar het noordoosten.

Ook van vrijdag op zaterdag kans

Geraak je vannacht niet uit je bed? Niet getreurd, want ook in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er nog mogelijkheden om naar vallende sterren te turen. Ook dan wordt het droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen.

Vallende sterren, of meteoroïden, zijn hele kleine stukjes ruimtepuin die onze dampkring binnendringen. Zodra dat gebeurt, gaan de steentjes gloeien en dat zie je als een lichtspoor. Het lichtspoor wordt een meteoor genoemd.