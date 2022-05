Weerman waarschuwt voor tornado’s in ons land: «Kleine kans, maar je zal maar pech hebben»

Vandaag trekt over ons land opnieuw een onweerszone die gepaard kan gaan met hagel en felle windstoten die zo hevig kunnen zijn dat er op sommige plaatsen kans is op een windhoos. «Wees waakzaam en gebruik je gezond verstand», klinkt het.

Het KMI heeft code oranje afgekondigd in de provincies Vlaams-Brabant, Limburg, Waals-Brabant, Namen en het Brussels Gewest. Eerder werd code oranje ook al afgekondigd in de provincies Luik en Luxemburg. Het onweer trekt van west naar oost over ons land. Tijdens die onweersbuien is er kans op veel neerslag, forse windstoten en hagelbuien.

Onvoorspelbaar

Volgens VTM-weerman Frank Duboccage moeten we zelfs rekening houden met tornado’s. «Een windhoos is hetzelfde als een tornado, maar in ons land gebruik ik liever de term windhoos. Zo’n windhoos is altijd plaatselijk. Het is niet te voorspellen waar en hoe zo’n windhoos zich manifesteert. Onweer is op zich is al moeilijk te voorspellen. Op basis van een aantal parameters weten we wel dat het gaat onweren, maar meestal weten we niet waar precies en waar dat onweer zich het felst manifesteert. Een plaatselijke windhoos voorspellen, is gewoon onmogelijk. Precies omwille van de onvoorspelbaarheid, ben ik heel voorzichtig», vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Auto onder carport

De ingrediënten voor een windhoos zijn er dus, maar gelukkig blijft de kans relatief klein. «In principe gaat zich een lagedrukgebied ontwikkelen op het voorspelde onweerscomplex. Wat er dan precies gebeurt, hangt af van de positie van de lagedrukgebied. Er is een kans dat op grote hoogte de windrichting verandert, waarna er een draaiing ontstaat in het onweer en dat kan dan heel plaatselijk tot een windhoos leiden. Vele huizen weerstaan windsnelheden van 150 tot 200 kilometer per uur, maar als er een draaiing in die wind zit, dan krijgt die wind een zuigkracht en dat maakt een windhoos zo verwoestend. Nogmaals, de kans is echt heel klein. Maar je zal maar pech hebben natuurlijk, zoals bij die mensen die in de nacht van woensdag op donderdag te maken kregen met een blikseminslag waarna het dak van het huis vuur vatte. Mijn boodschap is: wees waakzaam en gebruik je gezond verstand. Parkeer je wagen bijvoorbeeld onder de carport, want het zou wel eens stevig kunnen hagelen», besluit hij.

Droog weekend

Tegen de avond zal het opnieuw droger worden. De maxima schommelen vandaag van 18 graden in de kuststreek tot 27 graden in Belgisch Lotharingen. Vannacht verlaten de laatste buien ons land via Duitsland en Nederland en verschijnen er brede opklaringen. In de loop van de nacht ontstaan er lage wolken. De minima dalen naar waarden tussen 7 en 13 graden.

Zaterdag krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolken. Het is zacht en meestal droog bij maxima van 16 tot 20 graden. Zondag is het zonnig met soms enkele hoge wolkenvelden. Het blijft droog bij maxima tot 22 graden. Aan zee zorgt een zeebries voor koelere maxima tot 17 graden.

Maandag wordt het wisselvallig met buien en kans op lokaal onweer. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en 22 graden in de Kempen. Dinsdag hangen er veel wolken en valt er vooral na de middag hier en daar nog een bui, de meeste in het binnenland. Het is koeler met maxima die nog zo'n 17 graden halen in het centrum.