Weer meer dan honderd ziekenhuisopnames per dag voor COVID-19, besmettingen lager in Brussel

De voorbije zeven dagen zijn er weer gemiddeld 101,1 COVID-patiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 32% meer dan een week eerder. Dat blijkt dinsdag uit de definitieve cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. De besmettingscijfers zijn in het hele land opnieuw aan het stijgen. In het Brussels is dat ook zo, al ligt het aantal positieve gevallen wel nog lager tegenover de rest van het land.

Er liggen nu 1.238 personen met een coronabesmetting in het ziekenhuis (+26%). Op intensieve zorg liggen 72 patiënten (+26%).

Tussen 18 en 24 juni zijn er gemiddeld 3.826 nieuwe coronabesmettingen per dag vastgesteld. Ook dat zijn er 38% meer dan de week ervoor. In totaal waren er in diezelfde periode n 26.785 nieuwe gevallen. Daarvan waren er 17.458 (65 procent) gemeld in Vlaanderen, 6.143 (23%) in Wallonië, waarvan 157 gevallen in de Duitstalige Gemeenschap, en 2.876 (11%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 308 gevallen (1%).

Meer besmettingen

In diezelfde periode overleden er gemiddeld 4,4 coronapatiënten per dag (-18%). Sinds het begin van de pandemie in België zijn er zo al 31.903 overlijdens toegeschreven aan COVID-19. Het merendeel van de sterfgevallen vindt nog altijd in de ziekenhuizen plaats.

Dagelijks zijn er ook gemiddeld bijna 13.600 tests uitgevoerd. De positiviteitsgraad bedraagt 29,2%.

Het reproductiegetal, dat staat voor de snelheid waarmee het virus zich verspreidt, ligt momenteel op 1,16. Als het cijfer hoger is dan 1 betekent dat dat de pandemie aanwakkert.

Brussel

De incidentiegraad in Brussel bedroeg dinsdagochtend 410 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen. In de afgelopen 7 dagen werden er 12.000 tests afgenomen met een positiviteitsgraad van 20,6% ofwel één op vijf personen die besmet is. Dat ligt wel lager dan de 26% op nationaal vlak. «In Brussel worden meer mensen getest, met name ook veel reizigers die op vakantie vertrekken. We zien dat 40 tot 50 procent van de mensen met symptomen uiteindelijk positief blijkt.»

De r-waarde in Brussel ligt op 1,2, boven de grenswaarde 1, wat betekent dat het virus zich vermenigvuldigt. Mogelijk stabiliseert die r-waarde zich wel in de komende dagen. De situatie in de ziekenhuizen blijft onder controle. Op intensieve zorgen liggen momenteel 11 COVID-patiënten, wat gelijk is aan 4% van de capaciteit. Er waren twee sterfgevallen in de afgelopen zeven dagen.