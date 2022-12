Weer of geen weer: kwart Vlamingen kiest voor fiets

Ondanks de ijzige, donkere dagen, blijven we sportief: een kwart van de Vlamingen en Brusselaars (24%) kiest steeds de fiets. Opvallend: van wie minimaal één keer in de twee weken op zijn fiets kruipt, heeft bijna een derde (32%) een e-bike. Dat blijkt uit onderzoek van fietsmerk Gazelle.

Gazelle voerde twee onderzoeken uit bij elk 1.000 respondenten: een internationaal onderzoek, waarbij ze het fietsgedrag van 1.000 Belgen vergeleken met andere Europese landen, en een lokaal onderzoek waarbij ze fietseigenaars bevroegen die minimaal één keer per week hun fiets gebruikten.

E-bike en veiligheid

Uit dat laatste onderzoek bleek dat Vlamingen en Brusselaars massaal voor de e-bike kiezen. Dat is weinig verrassend: wie sinds corona nog eens een rondje ging fietsen merkte vast dat die meer dan ooit ingehaald werd door e-bikes. Uit de bevraging bleek dat drie op de tien Vlamingen en Brusselaars een e-bike heeft. Meer nog, 11% van de respondenten overweegt om er een te kopen binnen de twee jaar. Voorlopig blijft de e-bike overigens populairder dan de speedpedelec. Slechts 6% van de bevraagde Vlamingen en Brusselaars heeft er eentje, en amper 3% overweegt een te kopen binnen de twee jaar. Mogelijk zit veiligheid daar voor iets tussen: deze zomer bleek nog dat er op vijf jaar tijd twintig keer zoveel ongevallen gebeurden met speedpedelecs. De snelle elektrische fiets, die tot 45 kilometer per uur haalt, was goed voor 391 ongevallen in 2021.

Veiligheid blijft voor fietsers uiterst belangrijk, maar er is nog werk aan de winkel. Uit het internationaal onderzoek bleek dat een kwart van alle Vlaamse en Brusselse fietsers blijft voor de fiets kiezen tijdens guur regenweer, ook al voelt een op drie zich onveilig op de baan. In Nederland heeft slechts 11% last van dat onveiligheidsgevoel. Veel fietsorganisaties in België ijveren dan ook voor een betere fietsinfrastructuur.