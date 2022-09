Week van de Mobiliteit: 32 Vlaamse gemeentes en Brussel houden ‘Autoloze Zondag’

Tijdens de Europese Week van de Mobiliteit (16-22 september) vinden over heel Vlaanderen verschillende acties plaats waarbij de publieke ruimte tijdelijk wordt veroverd door fietsers en voetgangers. Het bekendste voorbeeld is de Autoloze Zondag, dit jaar op 18 september.

De week begint op vrijdag met de zestiende ‘Strapdag’, waarbij schoolgaande jeugd en hun ouders gemotiveerd worden om minstens voor een dag de wagen aan de kant te laten en te voet of met de fiets naar school te komen. Dat heeft niet alleen een effect op een rustigere en veiligere schoolomgeving maar kinderen zouden ook frisser en met betere concentratie in de klas zitten.

Zondag is het dan Autoloze Zondag. Onder het motto ‘Auto’s verdwijnen, mensen verschijnen’, wordt koning auto tijdelijk gebannen. Op die manier krijgen bewoners en bezoekers alle ruimte om te fietsen, te skaten of te rustig wandelen.

Volgende week donderdag is er ten slotte de inspiratiedag ‘Gedrag in verandering’, waar de deelnemers zich zullen buigen over de resultaten en beleidsaanbevelingen van de campagne 30 Dagen Minder Wagen in bijzijn van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Duurzame mobiliteit en bewust autogebruik

Dit jaar organiseren 32 Vlaamse gemeentes een Autoloze Zondag op 18 september. Het gaat onder meer om Aalst, Oostende, Lier, Bilzen en Mechelen. Ook Tongeren, Leuven, Hasselt, Turnhout, Temse en Poperinge kozen voor een Autoloze Zondag, maar dan vroeger of later op het jaar.

Ook in de hoofdstad staat dit weekend in het teken van mobiliteit. Brussel koos dit jaar voor het thema «Maak van Brussel een stad voor kinderen». Acties aan de schoolpoort maken duidelijk dat de openbare ruimte nog meer op kinderen moet afgestemd worden, en minder op de auto.

Sinds 1996 wordt de Week van de Mobiliteit georganiseerd als campagne voor duurzame mobiliteit en bewust autogebruik. Niet alleen in Vlaanderen en Brussel, maar in heel Europa voeren mensen tussen 16 en 22 september actie voor dat doel.