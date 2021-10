Week van de Fair Trade gaat vandaag van start

In 2020 gaven Belgen gemiddeld 24,45 euro uit aan fairtradeproducten, wat ongeveer evenveel is als het jaar ervoor (24,92 euro). Het aandeel van eerlijke producten uit andere continenten ging lichtjes achteruit (19,32 euro in 2020 tegenover 20,36 euro het jaar ervoor), terwijl dat van de Belgische en Europese fairtradeproducten een kleine sprong voorwaarts maakte (5,13 euro tegenover 4,56 euro in 2019).

België geen goede leerling

Vergeleken met sommige andere Europese landen spendeert de Belg geen indrukwekkend bedrag aan fair trade. Luxemburg (39 euro), Zweden (46 euro) en vooral Ierland (79 euro) en Zwitserland (99 euro) deden het in 2020 een pak beter.

Meer dan de helft (59 procent) van de Belgen vindt het belangrijk om fairtradeproducten te kunnen kopen. Dit is nog het meest uitgesproken bij de 55+’ers (67 procent). Voor Belgen zijn eerlijke producten het op een na belangrijkste type om aan te kopen, na lokale producten. Paradoxaal genoeg kan slechts een derde van de Belgen eerlijke producten duidelijk identificeren.

Toegankelijker maken

«Ik geloof dat fair trade een grote rol kan spelen voor een meer sociale en ecologische maatschappij. Het is belangrijk dat eerlijke handel toegankelijker wordt gemaakt voor iedereen en dat we mensen tonen dat fair trade veel meer is dan alleen de klassieke fairtradeproducten uit andere werelddelen», zegt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir.

Vandaag, woensdag 6 oktober, gaat de jaarlijkse Week van de Fair Trade van start, een initiatief van het Trade for Development Centre van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap. Meer info op de website.