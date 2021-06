Wat een helden: Russische zeelieden redden hondje van barstend Noordpoolijs (video)

Enkele Russische matrozen hebben het witte, pluizige hondje Aika gered uit een benarde situatie. De eenjarige viervoeter was vanuit haar thuisdorp op wandel gegaan en raakte verdwaald op het ijs, dat langzaam maar zeker begon te barsten en weg te drijven. Gelukkig kon de bemanning van een ijsbreker het sneeuwwitte hondje tijdig opmerken. «We onderzochten alle opties om het dier van het ijs te halen», aldus kapitein-assistent Alexander Sannikov in een interview met Reuters. «Uiteindelijk plaatste we een ladder op het ijs waarmee de hond aan boord kon komen.»

De zeelieden belden na de reddingsmissie naar de lokale bevolking in een poging om de eigenaar te contacteren. Met succes: enkele uren later kon het hondje weer veilig terug naar huis keren. Aika’s eigenares was al een week naar haar op zoek. «Toen ze me voor het eerst de beelden toonden, geloofde ik niet dat zij het was. Ze leek zo ongelukkig en zat helemaal onder het ijs. Ze had haar pootjes bezeerd aan het scherpe ijs waardoor ze niet goed kon lopen», aldus eigenares Svetlana Chereshneva. Intussen is de schattige viervoeter al deels van haar verwondingen hersteld.