Wat is de «alles-app» die Musk wil creëren door Twitter over te nemen?

Een ’alles-app’ is een app die verschillende diensten bundelt. Een voorbeeld is het Chinese WeChat, dat onder meer chatten, winkelen en gamen combineert. Daarnaast heeft WeChat een eigen betaalsysteem, en kunnen er bijvoorbeeld taxi’s of maaltijden mee worden besteld. Meer dan een miljard Chinezen gebruiken de app dagelijks.

Facebook-moeder Meta heeft pogingen gedaan om van Facebook of Instagram zo’n app te maken, maar dat is nooit gelukt.

In een tweet liet Musk verstaan dat de aankoop van Twitter «een versneller is om X, de alles-app, te maken». Verdere details gaf hij niet. Musk heeft in het verleden wel zijn bewondering voor WeChat niet verborgen.

Musks ommezwaai

Dinsdagavond heeft Musk dan toch weer een bod gedaan om Twitter over te nemen, en dat voor de initiële biedprijs van 54,2 dollar per aandeel. Twitter heeft bevestigd dat het een bod heeft ontvangen van miljardair Elon Musk.

Musk probeert al maanden van onder de overname van Twitter te komen, een deal die hij in april ondertekende. Kort na de bekendmaking leek de topman van Tesla al terug te willen komen op de deal. Daarbij argumenteerde hij dat Twitter hem misleid had over het werkelijke aantal gebruikers en het aantal automatische, niet reële accounts. In juli verbrak hij officieel de deal, waarna Twitter naar de rechtbank trok. Die rechtszaak in de Amerikaanse staat Delaware moet deze maand van start gaan. Twitters aandeelhouders stemden in september in met de overname die Musk ingediend had.