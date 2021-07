Wallonië wil twee Nationale Parken

Het voorstel komt van de Waalse ministers van Natuur en Toerisme, respectievelijk Céline Tellier (Ecolo) en Valérie De Bue (MR). De twee willen het «uitzonderlijke natuurerfgoed» in Wallonië herwaarderen, klinkt het.

Voorwaarden

Samen met een aantal internationale experten is een lijst met voorwaarden opgesteld waaraan nationale parken zouden moeten voldoen. Die zijn gebaseerd op het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg, het enige Belgische natuurgebied dat die titel draagt. Zo moeten de natuurgebieden zeker 5.000 hectare groot zijn en mag er geen sprake zijn van vervuilende of milieubeschadigende activiteiten. Daarnaast moet zeker 90 %van het grondgebied uit natuur bestaan: verharde wegen en andere infrastructuur mag dus maximaal 10 % van het park bestrijken.

Interesse is groot

Kandidaten wordt gevraagd om ten laatste tegen 1 november een intentieverklaring in te dienen. Daarna zal de regering maximum vier projecten selecteren, waarna die tien maanden de tijd krijgen om een concreet plan op te stellen. Op basis daarvan zal de Waalse regering uiteindelijk twee natuurgebieden selecteren. Verschillende natuurgebieden hebben intussen al interesse getoond. Het gaat om de Hoge Venen, de Sambervalei en Nassionia in Saint-Hubert, Nassogne en Tenneville, een project van dierenpark Pairi Daiza en de Waalse overheid.