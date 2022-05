Waarom we zo houden van onze koffiecultuur

Dat koffie niet alleen een wereldwijde delicatesse is geworden, maar ook onze cultuur heeft beïnvloed, is duidelijk. Misschien sta je er niet bij stil, maar er zijn vele zaken die ons dagelijks verbinden met ons vertrouwde kopje koffie. Je leest er meer over in dit artikel.

Ingebakken in onze cultuur

Dat een kop koffie mensen kan verbinden en een echte sfeermaker is, beseffen we niet altijd. Toch is samen van een lekkere koffie genieten, een moment om elkaar te ontmoeten, bij te kletsen en je zorgen even te vergeten. Koffiedrinken maakt dus deel uit van het sociaal gebeuren en helpt mee om momenten te creëren die ons sociaal netwerk versterken.

De verbindende kracht van koffie is ook vele songwriters niet ontgaan. Het zwarte goud wordt wel vaker vermeld in songteksten. Het getuigt van een echte Europese koffiecultuur die ook is doorgedrongen tot in de muziekscene. Zo werd in Nederland ‘Eén kopje koffie’ een hit die iedereen vandaag nog steeds meezingt. De zanger drinkt het pure spul liefst zonder suiker en misschien is dat voor jou ook wel puur genieten.

Het gevoel dat je opleeft van een lekkere kop puur zwarte koffie die je dagelijks zelf klaarmaakt met je Senseo, maakt dat je er weer tegenaan kunt gaan. Het helpt om alles in het juiste perspectief te zetten doordat we even tijd nemen om stil te staan. Zo kun je de hoofd- en de bijzaken beter van elkaar onderscheiden.

Kantoorplezier

Misschien drink je af en toe een instant soepje, maar als we eerlijk zijn is koffie vooral op kantoor de dagelijkse routine. Het is bijna onmogelijk om koffie weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Denk maar aan een vergadering waar steevast koffie wordt geserveerd. Of een ochtendpauze waar collega’s dagelijks samenkomen aan het koffiemachine. Het laat toe om een gesprek aan te knopen en geeft rust op de momenten waarop je het nodig hebt.

Vaak doet koffie ook dienst als een bakje troost. Deze benaming voor koffie is in de muziekwereld zeker geen onbekende. Ella Fitzgerald stort zich in de song ‘Black coffee’ op de troost die het haar biedt wanneer haar geliefde een ander pad kiest.

Wie meer hedendaagse muzikale inspiratie zoekt, kan terecht bij Ed Sheeran die een situatie met een vrouw vergelijkt met een kop koude koffie ’s morgens in ‘Cold coffee’. Waarschijnlijk is dat niet meteen je favoriete bereiding want een van de kenmerken van een lekkere kop koffie van Dolce Gusto is dat ze op de juiste temperatuur wordt geschonken voor een heerlijk me-time momentje? Hoe kan dat beter dan met onze beiden voeten in de koffiecultuur die ons leven mee vorm geeft? Schol!