Waarom water zo belangrijk is

We horen van alle kanten om ons heen dat het besparen van water belangrijk is en goed voor het milieu. Maar waarom is dit zo en wat is het verband tussen waterverspilling en de klimaatverandering? Om dat uit te leggen is het van belang om te kijken naar wat de effecten van klimaatverandering zijn. De grootste hiervan is de opwarming van de aarde, met als gevolg droogte en waterschaarste op veel plekken in de wereld. Ook in ons land zorgen extremere temperaturen voor drogere periodes, waardoor we meer moeten doen om de watervoorzieningen op orde te houden. Daarnaast kost het gebruik van water bij bijvoorbeeld het koken of douchen ook energie. Zo kost het produceren van een liter warm water ongeveer 50 keer zoveel energie als het gebruik van een liter koud water. Het niet verspillen van dit warme water, kan veel impact hebben op het energieverbruik en klimaat.

Minder waterverspilling door slimme techniek

Om de verspilling van water tegen te gaan, kan je allerlei tips opvolgen zoals korter of kouder douchen, minder vlees eten of regenwater opvangen. Maar ook een simpele wisseling van doucheonderdelen kan een grote verandering maken. Met bijvoorbeeld waterbesparende douchekoppen die onder andere bij Grohe te verkrijgen zijn, verminder je het waterverbruik en de energie die je verbruikt. De technieken worden wereldwijd gebruikt om waterverspilling tegen te gaan.

Zorg voor het milieu

Neem zelf de verantwoordelijkheid voor het milieu, voor ons waterverbruik. Bespaar water in het verbruik, bespaar de energie die je normaal verspilt en behoudt hiermee de bronnen die deze delen van ons leven mogelijk maken. Dit is ook iets wat ze bij steeds meer bedrijven serieus nemen. De bewustwording dat maar een klein deel van al het water op aarde drinkbaar is, maakt dit het een uitdaging op zichzelf.

De industrie heeft een belofte gemaakt dat ze zullen proberen om samen met de mensen om hun heen, duurzaam om te gaan met de natuurlijke bronnen die we tot onze beschikking hebben. Dit betekent dat ze de moderne techniek die er al is, zoveel mogelijk focussen op het verminderen van waterverbruik. Zo zijn er talloze manieren ontwikkeld waarmee ze in de toekomst tot wel 50% minder water verbruiken. Op alle verschillende plekken in de badkamer, het toilet of de keuken, zijn er mogelijkheden te vinden om een steentje bij te dragen aan het milieu en de manier waarop met water wordt omgegaan.