Waarom steeds meer ondernemers hun hypotheek verhogen

De meeste ondernemers maken gebruik van een hypotheek om een bedrijfspand te financieren, of om een grote investering te bekostigen. Mede hierdoor wil je als ondernemer dat er genoeg geld beschikbaar is. Maar wat als het geleende geldbedrag van de hypotheek niet genoeg is om de financiering rond te krijgen? Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om ervoor te zorgen dat er wel genoeg geld beschikbaar is. In het blog lees je dan ook wat deze mogelijkheden zijn en wat hier allemaal bij komt kijken.

Een groot project kunnen financieren

Als ondernemer heb je bepaalde waardes die je over wilt brengen aan zowel bestaande als potentiële nieuwe klanten. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. Zo ook met de vormgeving van jouw bedrijfspand. Vaak is dit, op de website na, een van de eerste impressies die een klant krijgt van jouw bedrijf. Je wilt dat dit een positief beeld schetst. Zo kun je jouw bedrijfspand door een architect laten vormgeven, om de kernwaardes van het bedrijf te implementeren in het design van het pand. Echter zal dit gepaard gaan met een flinke investering. Zowel de architect als de verbouwing zal gefinancierd moeten worden.

Een grote investering kan bekostigd worden met behulp van een hypotheek. Tegenwoordig heb je een relatief lage hypotheekrente, waardoor je als ondernemer een hoger geldbedrag kan lenen. Dit is gunstig, omdat je op deze manier veel geld kan vrijmaken voor het project. Zo weet je vrijwel zeker dat er genoeg geld beschikbaar is om het project te financieren.

Extra financiering nodig

Het kan daarnaast altijd voorkomen dat er toch nog extra financiering nodig is om het project succesvol af te ronden. Bouwmaterialen zijn immers flink duurder geworden, wat voor bijkomende kosten kan zorgen. Om de bijkomende kosten toch te kunnen dekken, is het mogelijk om je hypotheek verhogen, of een tweede hypotheek aan te vragen. De voorwaarde is dat hierbij het pand in waarde zal stijgen, om zo de bank te verzekeren dat de hypotheek terugbetaald kan worden. Daarnaast is een verhoging ook mogelijk wanneer je als ondernemer gebruik maakt van duurzame investeringen. Op deze manier probeert de bank en de overheid je te stimuleren om tijdens de verbouwing te kiezen voor duurzame opties.

Kortom, als ondernemer heb je veel opties om jouw project te kunnen financieren. Daarnaast is het momenteel door de lage rente gunstig om een hypotheek te nemen. Wanneer je merkt dat er niet genoeg geld beschikbaar is, is het altijd mogelijk jouw bestaande hypotheek te verhogen of een tweede hypotheek te nemen. Zo weet je zeker dat het project gefinancierd kan worden.