Waalse minister wil verplichte vaccinatie als zorg moet worden uitgesteld

Waals minister van Gezondheid Christie Morreale (PS) is gewonnen voor een verplichte vaccinatie als ziekenhuisopnames moeten worden uitgesteld omdat de bedden zijn ingenomen door covidpatiënten. Dat zei ze zondag op RTL-TVI.

«We moeten kijken hoe de zaken de komende weken evolueren», aldus Morreale. «Als er opnieuw zorg moet worden uitgesteld, denk ik dat we verder moeten gaan.»

Morreale wees erop dat België momenteel 25 miljoen euro per week uitgeeft aan tests. «Twee vaccins kosten minder dan een PCR-test», bracht ze in herinnering. Indien nodig wil ze met het parlement een debat voeren over verplichte vaccinatie.

Volgens Morreale bekijkt eerste minister Alexander De Croo momenteel met de andere partners in het Overlegcomité of de vergadering van komende vrijdag moet worden vervroegd.