VUB richt mee Europese alliantie voor wetenschapsdiplomatie op

De Vrije Universiteit Brussel is een van de zestien stichtende leden van de European Union Science Diplomacy Alliance. De leden van het netwerk bundelen de krachten om via wetenschapsdiplomatie elkaars onderzoek en onderwijs te versterken.

De stichtende leden van de European Union Science Diplomacy Alliance bestaan uit Europese universiteiten en onderzoekscentra, stichtingen, diplomatieke academies en multilaterale organisaties. De alliantie werd in het leven geroepen na drie succesvolle onderzoeks- en innovatieprojecten rond wetenschapsdiplomatie.

Dialoog en samenwerking

«Wetenschapsdiplomatie is een veelzijdig instrument dat wetenschap en wetenschappers mobiliseert om de dialoog en samenwerking tussen landen, regio’s en burgers te bevorderen,» zegt Luk Van Langenhove, academisch commissaris van de VUB voor internationale netwerken. «Met de diepgaande kennis, ervaring en toewijding van de leden van de alliantie zijn we er zeker van dat onze activiteiten en evenementen zullen bijdragen tot een groter bewustzijn en een betere kennis van wetenschapsdiplomatie.»

Het eerste wapenfeit van de alliantie is een opinienota als reactie op de visie van de Europese Commissie over de totaalaanpak van onderzoek en innovatie. In het document geven ze aan waarom en hoe de Europese Unie moet investeren in wetenschapsdiplomatie.