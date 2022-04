VUB richt als eerste in Europa een leerstoel Japan op

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft aangekondigd dat het een leerstoel Japan opricht aan het Centre for Security, Diplomacy and Strategy (CSDS) van de Brussels School of Governance (BSoG). De Japanse regering trekt hiervoor 4,46 miljoen euro uit. De VUB is zo de eerste universiteit in Europa met een leerstoel Japan.

De leerstoel Japan moet de betrokken instellingen helpen om een beter en breder inzicht te krijgen in de Japanse politiek en het buitenlands beleid van de Japanners. Daarnaast kan het Aziatische land een belangrijke partner zijn op het gebied van technologie. Japan is bovendien geen vreemde voor het CSDS, want het richtte in oktober 2020 al een ‘Japan Program’ op.

«De leerstoel Japan betekent een belangrijk nieuw hoofdstuk in ons engagement in de regio, en we zijn enthousiast over het vooruitzicht om analyses van hoge kwaliteit te leveren over de Japanse politiek en het buitenlands beleid», stelt Karel De Gucht, voorzitter van de Brussels School of Governance.

Met de dotatie van de Japanse regering mag de VUB als eerste universiteit in Europa een leerstoel Japan oprichten. De nieuwe samenwerking vloeit voort uit het werk dat al werd geleverd binnen het Japan Program van het CSDS.

«We waarderen de hoge mate van verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en managementvaardigheden van het team en kijken uit naar een stabiele en langdurige toekomstige samenwerking via de oprichting van de Japan Leerstoel bij CSDS», aldus Makita Shimokawa, ambassadeur van Japan in België.