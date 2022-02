VUB onderzoekt wat koude omstandigheden doen met menselijk lichaam

Een internationaal onderzoeksteam van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gaat op zoek naar welke invloed een koud klimaat en de poolgebieden hebben op de werking van het menselijk lichaam. Het onderzoek gebeurt in het kader van een militaire operatie, maar de VUB houdt er rekening mee dat de resultaten ook andere doelen kunnen dienen, onder meer voor wintersporters.

Koude klimaten en poolgebieden hebben volgens de VUB onmiskenbaar een invloed op de werking van het menselijk lichaam. «Zowel fysiek als mentaal zijn deze omgevingen een hele uitdaging», zegt professor Nathalie Pattyn van de VUB. Zij doet al meer dan 10 jaar onderzoek op Antarctica naar slaap, gezondheid en menselijke prestaties.

Voorspellende factoren

«Begrijpen hoe onze lichamen reageren in deze omstandigheden en welke factoren een belangrijke rol spelen, is essentieel voor het voorspellen van prestaties en gezondheid. Diverse lichaamseigenschappen en levensstijlpatronen, zoals slaap, voeding en lichaamsbeweging, kunnen prestaties en tolerantie voor koude beïnvloeden», benadrukt Pattyn.

Het internationaal onderzoeksteam gaat op zoek naar voorspellende factoren aangaande veerkracht en tolerantie voor koude. De studie zal het mogelijk maken richtlijnen op te stellen om menselijke prestaties in dergelijke omstandigheden te optimaliseren. Het team voerde op Antarctica jaren onderzoek uit op verschillende basissen.

Militairen

Vanaf dit jaar onderzoeken ze een groep van ongeveer 300 militairen uit verschillende landen. De militairen nemen deel aan de studie tijdens militaire wintertrainingen in Noorwegen, Canada en de Verenigde Staten.

Aan de hand van vooraf bepaalde parameters verzamelen de participanten informatie over hun ervaringen tijdens de trainingen. Ze rapporteren over hun slaapgewoonten en -omgeving; hun voedingspatroon; humeur en vermoeidheid; eventuele letsels. Het is de bedoeling uit de analyses slaapgezondheid, antromorfologische en sociaal-gedragsmatige voorspellers van veerkracht en tolerantie voor koude tijdens winteroperaties te identificeren.