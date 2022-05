VUB-onderzoekers vinden manier om allergieverwekkende stoffen te isoleren

Onderzoekers van de onderzoeksgroep ‘Skin Immunology and Immune Tolerance’ op de dienst Dermatologie van de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel hebben een innovatieve methode gevonden om de stoffen die allergieën opwekken, makkelijk te isoleren uit het bloed. Het is een belangrijke stap om de ziektes beter te begrijpen.

De stoffen die de onderzoekers konden isoleren, zijn de IgE-antistoffen. Deze spelen een belangrijke rol bij allergische ziektes, zoals astma, hooikoorts, voedselallergie en anafylaxie. Tot nu toe was de isolatie van de IgE-antistoffen uit het bloed enkel mogelijk in zeer gespecialiseerde labo’s, maar dankzij de nieuwe methode kunnen de antistoffen met weinig middelen geïsoleerd worden.

Dertig procent bevolking

«IgE-antistoffen lokken veelal allergische reacties uit in de longen, neus, darmen en huid. Ook in auto-immune ziekten spelen deze antistoffen een rol. Door deze methode is elk ‘lifescience laboratorium’ nu snel en met aanvaardbare kosten in staat IgE-moleculen voor onderzoek te isoleren», vertelt VUB-prof Jan Guthermuth.

Het is een belangrijke doorbraak, want meer dan dertig procent van de Europese bevolking lijdt aan een of meerdere allergische ziektes. Dankzij de nieuwe methodes stelt het onderzoekers en artsen in staat om voor een betere diagnose te zorgen en gericht een preventieve behandeling op te starten.