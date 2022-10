VUB en UHasselt starten groot onderzoek naar pijn bij borstkankeroverlevers

Wanneer iemand kankervrij verklaard wordt, stopt het verhaal niet. Heel wat patiënten kampen nadien nog met pijn of hebben het mentaal moeilijk. De borstkankeroverlevers kampen dan met een gevoel van onmacht en onrecht.

Nieuwe behandeling

«We starten een groot onderzoek naar een nieuwe behandeling waarin heel specifiek dit gevoel van onrecht wordt aangepakt. Dit werd zo nog nooit eerder gedaan in het verleden. We willen onderzoeken of deze ‘gevoel van onrecht’-gefocuste behandeling fysieke en mentale klachten na de kankerbehandeling kan verminderen», legt VUB-onderzoeker Eva Roose uit.

Een eerdere studie van de VUB-onderzoeksgroep Pain in Motion toonde al aan dat het gevoel van onrecht een invloed heeft op zowel de pijnbeleving als de levenskwaliteit van borstkankeroverlevers. De behandeling die in het nieuwe onderzoek wordt opgestart, focust daarom op toelichting over de mogelijke oorzaken van de blijvende klachten. Het doel is om de patiënt een gelukkiger en kwaliteitsvoller leven te geven.

«Wij helpen de patiënt om de focus te verleggen, van dat gevoel van onrecht naar een positievere ingesteldheid. De volgende stap is dan een persoonlijk aangepast programma dat focust op de activiteiten die de patiënt graag doet», aldus Roose.