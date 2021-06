Vrouw van Kevin De Bruyne heeft prachtige boodschap voor hem na zijn blessure tegen Portugal

Het was een veldslag van jewelste, maar België zit in de kwartfinale ten koste van Portugal. De overwinning smaakt zoet, al zit er een bittere nasmaak aan. Spelmaker Kevin De Bruyne werd vlak voor rust immers genadeloos neergehaald door João Palhinha. Een verzwikte enkel was het gevolg, en meteen na rust werd duidelijk dat De Bruyne niet meer verder kon.