Vrouw beweert dat ze Maddie McCann is: «Zo stresserend geweest om niet gehoord te worden»

Julia Wendell is een jonge vrouw uit Polen. Onlangs verdiepte ze zich in het onderzoek naar Maddie McCann, de Britse peuter die op 3 mei 2007 verdween uit een appartement in het Portugese Praia da Luz. Tot op heden is er van het meisje, dat nu 19 jaar zou zijn, nog steeds geen spoor. Er is wel een hoofdverdachte, de Duitser Christian Brückner. Die zit momenteel in de gevangenis voor andere misdrijven.

Trauma

Hoe meer de Poolse vrouw over de zaak Maddie McCann las, hoe meer ze begon te denken dat zij het weleens zou kunnen zijn. «Ik heb een zwaar leven gehad en heb een groot trauma opgelopen. Mijn verkrachter was een Duitse pedofiel die ook genoemd werd in het onderzoek naar Madeleine McCann. Ik had nooit van deze zaak gehoord totdat ik mijn ouders vragen stelde over mijn kindertijd, omdat ik er bijna niets over herinner. Het is allemaal heel vaag en wat mijn ouders zeggen, kan niet kloppen en ze proberen het onderwerp telkens uit de weg te gaan», vertelt ze op sociale media.

Geen foto’s van vroeger

Volgens het meisje beschikken haar ouders niet over documenten van haar geboorte of foto’s van haar jonge kindertijd. «Ik heb nooit foto’s gezien van toen mijn mama zwanger was van mij, noch heb ik bewijzen van mijn geboorte of foto’s van mijn kindertijd. Ze zegt altijd dat ik gek ben. Mijn kleuterjuf zei dat ik er niet van in het begin bij was, maar mijn ouders beweren van wel. Daarom ben ik zelf op onderzoek gegaan en hoorde ik wat er gebeurd was met Madeleine McCann. De puzzelstukjes vielen in elkaar. Het is zo stresserend geweest om niet gehoord te worden», klinkt het.

DNA-test

Wendell heeft, net als Maddie, een opvallend bruin vlekje in haar oog. Ze is echter 22 jaar, 3 jaar ouder dan Maddie nu zou zijn. Ze vermoedt echter dat haar leeftijd niet klopt. Haar oproep werd intussen gehoord door de ouders van Madeleine McCann, zo beweert een betrouwbare bron aan Daily Star. «Het gezin wil elke mogelijke aanwijzing onderzoeken. De vrouw lijkt er inderdaad op, daar is geen twijfel over. Als het klopt wat ze zegt, dan bestaat de kans dat zij het is», luidt het. Een lid van de familie McCann zou Wendell dan ook aangeboden hebben om een DNA-test te ondergaan.