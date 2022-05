Vroeg uit de veren voor maansverduistering op maandag

Maandag vindt er in de vroege ochtend een totale maansverduistering plaats. Wie wil kijken, zal echter vroeg moeten opstaan. Bovendien zijn de omstandigheden maandag niet ideaal in België om de verduistering te aanschouwen.

Tijdens een maansverduistering beweegt de maan door de schaduw van de aarde. Onze planeet staat dan dus tussen onze ster en onze natuurlijke satelliet in. Bij een totale maansverduistering kan direct zonlicht de maan niet bereiken. Rood zonlicht dat langs de aarde scheert en wordt afgebogen door de aardatmosfeer valt dan nog wel op de maan, die zo een rode gloed krijgt.

Moeilijk te zien

Maandag komt de maan tussen 05.29 en 06.54 uur helemaal in de kernschaduw van de aarde terecht. Omdat de maan ondergaat om 05.53 uur en de zon reeds om 05.52 uur opkomt, zal deze maansverduistering bij ons slechts gedeeltelijk én onder moeilijke omstandigheden (want dicht bij de horizon) te zien zijn, waarschuwt Volkssterrenwacht Urania in Hove. Ook Volkssterrenwacht Mira in Grimbergen maakt deze bedenking.

Het KMI van zijn kant verwacht voor de nacht van zondag op maandag kans op verspreide buien, die met onweer gepaard kunnen gaan.