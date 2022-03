VRESELIJK. Vietnamees krijgt zeven jaar cel voor houden van 14 tijgers in kelder

Een Vietnamees is tot zeven jaar cel veroordeeld omdat hij veertien tijgers gevangen hield in de kelder van zijn huis. Een rechtbank in Nghe An, in het noorden van het land, heeft de 39-jarige schuldig bevonden aan het overtreden van de wetgeving rond de bescherming van zeldzame, waardevolle en bedreigde dieren. Dat meldt Bui Thu Ha, een woordvoerster van de ngo Education for Nature Vietnam die het proces gevolgd heeft.

Ha sprak van «een wake-upcall en een waarschuwing voor wie dieren illegaal gevangen houdt». De beklaagde had toegegeven de veertien Indochinese tijgers als welpen in Laos gekocht te hebben en ze maandenlang in kooien in zijn kelder gehouden te hebben. Volgens de ngo had de man geluiddichte muren gebouwd, zodat het brullen van de tijgers niet te horen zou zijn. Na een tip voerden de autoriteiten in augustus een huiszoeking uit.

Tijgers gestorven

Volgens de krant VN Express woog elk dier meer dan 200 kilogram. Enkele dagen na de inbeslagname zijn de meeste dieren gestorven. Waaraan ze overleden is nog niet duidelijk.

Ondanks pogingen van de Vietnamese regering om de handel in wilde dieren zoals tijgers te stoppen, zijn de voorbije jaren meerdere gevallen aan het licht gekomen in de provincies Nghe An en Ha Tinh. De roofkatten, die uiteindelijk gedood worden, zijn voor fokkers zeer lucratief. Van hun botten worden medische producten en lijm gemaakt. «Door de hoge winsten zijn velen, ondanks het risico, bereid om de wet te overtreden», aldus Ha. Volgens het WWF wordt de tijger als soort ernstig bedreigd.