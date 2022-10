Vorig jaar dagelijks 9.000 bestuurders in Vlaanderen betrapt op te snel rijden

In 2021 werden dagelijks 8.952 bestuurders in Vlaanderen betrapt op te snel rijden, zo blijkt uit cijfers van de federale politie. Bekeken over een volledig jaar gaat het om ruim 3 miljoen snelheidsovertredingen, een stijging van 15,9% tegenover 2019. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) hebben woensdag, op de dag van de flitsmarathon, in basisschool De Knipoog in Vilvoorde een nieuwe sensibiliseringsactie gelanceerd tegen te snel rijden.

De keuze om de campagne te lanceren aan een school was niet toevallig, vertelt Werner De Dobbeleer, woordvoerder van VSV. «We merken dat er nog steeds te snel gereden wordt, ook op plekken waar zich veel kwetsbare weggebruikers bevinden, zoals aan schoolomgevingen. Snelheid verminderen is absoluut van belang voor de veiligheid van die weggebruikers, in de eerste plaats van kinderen.»

3 miljoen

Voor het eerst is de kaap van 3 miljoen snelheidsovertredingen op een jaar gerond. In 2021 ging het om 3.267.348 overtredingen, terwijl er in precoronajaar 2019 nog 2.818.570 overtredingen werden geregistreerd. De stijging zit vooral in de groep bestuurders die «net iets te snel reden» (+27%). Het aantal bestuurders dat meer dan 10 kilometer per uur boven de limiet zat, is afgenomen tegenover 2019 (-6,3%).

Het aantal bestuurders dat in 2021 meer dan 10 kilometer per uur sneller reed dan toegelaten ligt, ondanks de afname, nog steeds op meer dan een kwart (26,8%). Gemiddeld werden dagelijks 132 bestuurders betrapt die zelfs meer dan 30 kilometer per uur te snel reden (1,5%).

Trajectcontroles

Een van de redenen van het stijgend aantal verkeersovertredingen is volgens de VSV te vinden in de hogere pakkans voor bestuurders. De Dobbeleer wijst erop dat er meer trajectcontroles gehouden worden, dat de tolerantiemarges bij het flitsen zijn weggevallen, en dat flitscamera’s op een efficiëntere manier worden ingezet.

Uit attitudeonderzoeken blijkt evenwel dat steeds meer mensen een te hoge snelheid in het verkeer een probleem vinden. «Ze vinden het belangrijk om hun snelheid aan te passen», zegt De Dobbeleer. «De attitudes van mensen tegenover hoge snelheden zijn aan het veranderen.»

Om de snelrijders te sensibiliseren trager te rijden, heeft de VSV woensdag een nieuwe campagne gelanceerd samen met minister Peeters. De hele maand oktober zijn affiches met de slogan «Vertraag niet alleen om een boete te vermijden» te zien op de Vlaamse hoofdwegen. Behalve via de affiches wordt de campagne ook online en via lokale besturen verspreid.