Voormalige Nissan-topman Ghosn: «De 30 minuten in die kist waren de langste in mijn leven»

De voormalige topman van autobouwers Nissan en Renault, Carlos Ghosn, heeft anderhalf jaar na zijn opzienbarende ontsnapping uit Japan, waar hij onder huisarrest stond op verdenking van fraude, voor het eerst zelf verteld over hoe hij het land is uitgeraakt. In een exclusief interview met BBC vertelt Ghosn hoe het anderhalf uur in een muziekkist aanvoelde als «anderhalf jaar».

Ghosn werd in november 2018 in Japan opgepakt toen Nissan hem beschuldigde van fraude, iets wat de voormalige automagnaat altijd heeft ontkend. «Het is alsof je door een bus wordt aangereden of dat je iets heel traumatisch is overkomen. De enige herinnering die ik van dit moment heb, is shock en trauma», beschrijft Ghosn het moment van zijn arrestatie. «Plots moest ik leren leven zonder horloge, zonder computer, zonder telefoon, zonder het nieuws en zonder een pen.»

Gedurende meer dan een jaar bevond Ghosn zich afwisselend in de cel of onder huisarrest in zijn huis in Tokio. Indien hij veroordeeld zou worden, riskeerde hij een gevangenisstraf van vijftien jaar.

Muziekkist

Toen Ghosn gezegd werd dat hij geen contact meer mocht hebben met zijn vrouw Carole, besliste de voormalige Nissan-CEO om een ontsnappingspoging te wagen. «Het plan was dat ik mijn gezicht niet kon vertonen, dus moest ik me ergens kunnen verstoppen. De enige manier dat ik me kon verbergen was in een kist of bagage zodat niemand me zou zien en niemand me zou herkennen. Enkel op die manier kon het plan werken», aldus Ghosn. Zijn keuze voor een muziekkist was «de meest logische optie, aangezien er op dat moment veel concerten plaatsvonden in Japan».

Ghosn beschrijft hoe hij zich op de dag van zijn verdwijning zo normaal mogelijk gedroeg, zijn kostuum inwisselde voor alledaagse kledij en de trein naar Osaka nam. Daar stond een privévlucht klaar, maar Ghosn moest zich eerst in een hotel in de buurt in de kist verstoppen. «Op het moment dat je in de kist stapt, denk je niet aan het verleden of aan de toekomst, je denkt enkel en alleen aan het moment zelf», vertelt Ghosn. «Je bent niet bang, je voelt ook geen emoties en bent louter geconcentreerd op het feit dat dit je enige kans is. Als je die laat schieten, dan bekoop je het met een leven als gegijzelde in Japan.»

Medeplichtig

In het totaal schat Ghosn dat hij anderhalf uur in de kist doorbracht, al voelde dat eerder als «anderhalf jaar». «De 30 minuten in de kist wachtend tot het vliegtuig opsteeg, waren waarschijnlijk de langste van mijn leven.» Ghosn landde uiteindelijk in de Libanese hoofdstad Beiroet. Libanon heeft geen uitleveringsverdrag met Japan, waardoor Ghosn zijn dagen daar kan doorbrengen als een vrij man.

Michael en Peter Taylor, de twee Amerikanen die Ghosn hebben geholpen bij zijn ontsnapping, werden ondertussen uitgeleverd aan Japan en riskeren gevangenisstraffen tot drie jaar. Ook Ghosns voormalige Nissan-collega Greg Kelly riskeert een gevangenisstaf. Hoe kijkt Ghosn naar die processen tegen de mensen die in Japan zijn achtergebleven? «Ik heb medelijden met alle mensen die slachtoffer zijn van het gijzelaarsrechtsysteem in Japan, allemaal», klinkt het.

