Voorkom dat je in de financiële problemen komt: 5 tips

Er zijn een aantal redenen waarom mensen in financiële problemen kunnen komen, waarvan sommige gemakkelijk te vermijden zijn en andere niet zo gemakkelijk te voorspellen. Gelukkig kun je met een goede planning beter voorbereid zijn om de stormachtige dagen te doorstaan en kun je voorkomen dat je in veelvoorkomende financiële valkuilen terechtkomt. Hier zijn enkele tips die je kunt gebruiken om aan de slag te gaan zodat je voorkomt dat ooit een incassobureau op je deur klopt!

Verlaag je dagelijkse kosten

Er zijn een aantal eenvoudige manieren om de kosten van je dagelijkse leven te verlagen, zoals de thermostaat lager zetten als je niet thuis bent, abonnementsdiensten die je nauwelijks gebruikt afschaffen gebruik (zoals TV of bepaalde streaming services) en het invriezen van voedsel zodat het langer houdbaar is. Elk klein ding dat je doet, kan leiden tot substantiële besparingen, en al het geld dat je op deze manier bespaart, kan naar je noodfonds of toekomstige pensioenuitgaven gaan. Natuurlijk kunnen deze besparingen ook naar een ander doel zijn.

Zet een noodfonds opzij

Er zijn een aantal redenen waarom dit een goed idee is. Je kunt bijvoorbeeld plotseling werkloos worden, zoals veel mensen deden tijdens het begin van de coronapandemie. Misschien raak je geblesseerd of word je ernstig ziek. Er kunnen zich onverwachte kosten voordoen, zoals het niet meer functioneren van je auto. Wat de reden ook is, veel financiële experts zijn het erover eens dat je ten minste 3-6 maanden aan uitgaven opzij moet zetten.

Vergroot je financiële geletterdheid

Helaas is dit een onderwerp dat veel scholen ons niet leren, waardoor we op een bepaald moment in ons leven bijzonder vatbaar kunnen worden voor financiële problemen. Ik herinner me dat toen ik mijn eerste creditcard kreeg (op 18-jarige leeftijd), ik bang was om het te gebruiken omdat ik ten onrechte dacht dat ik rente zou krijgen voor elke transactie die ik deed. In werkelijkheid betaal je alleen rente als je niet op tijd betaalt. Wil je je financiële kennis vergroten? Je kunt gratis of betaalde financieringsprogramma’s volgen hiervoor!

Communiceer met je partner

Geld is een belangrijke stressfactor voor veel relaties, dus zorg ervoor dat je deze belangrijke gesprekken in een vroeg stadium voert. Als je graag geld bespaart, maar je partner elke cent uitgeeft die hij verdient, zal dit waarschijnlijk later tot financiële problemen leiden. Werk samen aan het opstellen van een budget, neem regelmatig contact met elkaar op en breng indien nodig aanpassingen aan.

Wees niet afhankelijk van krediet

Verantwoord gebruik van creditcards is een geweldige manier om je krediet op te bouwen en je kansen op het verkrijgen van goede leningen voor grote aankopen te vergroten. Het is echter ongelooflijk gemakkelijk om te veel geld uit te geven of om in de schulden te raken door je kredietverstrekkers niet op tijd terug te betalen. Creditcards hebben notoir hoge rentetarieven, dus als je schulden hebt, zorg er dan voor dat je eerst prioriteit geeft aan het afbetalen van hoge renterekeningen.