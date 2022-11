Vliegtuigen botsen in volle vlucht in Dallas: zes doden (video)

Bij de botsing tussen twee vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog op een luchtvaartshow in Dallas zijn zaterdag zes mensen omgekomen. Dat zegt zondag een rechter op gezag van een gerechtsarts van de county Dallas. Toeschouwers op de grond bleven ongedeerd, laat burgemeester Eric Johnson weten op Twitter.

Het incident gebeurde tijdens een herdenkingsevenement op Veteranendag. De twee vliegtuigen, een Boeing B-17 Flying Fortress en een Bell P-63 Kingcobra, stortten rond 13.20 uur plaatselijke tijd neer. In het eerste vliegtuig zouden vijf mensen gezeten hebben, in het tweede enkel de piloot, maar dat wil de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) niet bevestigen.

Op video’s op sociale media is te zien hoe de Bell P-63 Kingcobra tegen de Boeing botst, uit elkaar valt en hoe beide toestellen neerstorten. Dan volgen een explosie en een vuurbal.

Oorzaak blijft mysterie

De crash vond plaats tijdens de ‘Wings Over Dallas’-vliegshow op Dallas Executive Airport, ongeveer 15 kilometer ten zuiden van het centrum van Dallas. Omdat er nog een onderzoek loopt, kunnen de autoriteiten nog niets zeggen over mogelijke slachtoffers.

De organisatie kan het ongeluk niet verklaren. Geen van de twee vliegtuigen had riskante manoeuvres uitgevoerd en de toestellen werden ook goed onderhouden, klinkt het. Het ging om ervaren piloten, die in de commerciële luchtvaart of het leger vlogen.

Het evenement, dat zondag zou plaatsvinden, is na het ongeval afgelast.