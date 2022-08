Vlamingen en Walen raken het maar niet eens over frituursnacks en sauzen

Uit recent onderzoek in opdracht van eten bestelsite Takeaway.com via een online enquête blijkt dat Vlamingen en Walen het toch niet altijd eens zijn wat hun favoriete frituursnacks en -sauzen betreft. Stoofvleessaus, de tweede populairste saus in Vlaanderen (27%), laat Walen helemaal koud. Omgekeerd is Andalousesaus in het zuiden van het land dan weer een enorme hit (37%). Bitterballen, erg geliefd bij de Vlamingen (29%), lijken niet tot over de taalgrens in België te zijn gerold (3%). Nog verschillen? Je ontdekt het hier.

Verschillende frietgewoontes in Vlaanderen en Wallonië

Over de taalgrenzen heen is de Bicky Burger heer en meester van de snacks (34%), gevolgd door de curryworst of frikandel (29%). Bij de sauzen spant mayonaise met 52% de kroon. Maar wanneer je dacht dat er haast geen verschillen zouden zijn tussen Vlamingen en Walen op het vlak van hun bestelgedrag bij de frituur, dan heb je het mis.

De geliefde bitterballen van onze noorderburen, vallen heel erg in de smaak bij Vlamingen. Het is de derde meest gekozen snack (29%). Slechts 3% van de Walen kiest voor bitterballen, helemaal onderaan het lijstje samen met de berepoot en saté. In Wallonië is de kipcorn dan weer super populair (29%), een snack die in Vlaanderen (15%) maar op de 13e plaats staat.

Andalousesaus is toch een stuk populairder in Wallonië (37%) dan in Vlaanderen (12%). Omgekeerd is er ook een saus die enkel en alleen in Vlaanderen echt een hit is: stoofvleessaus! Die staat in Vlaanderen op nummer twee van de populairste sauzen (27%) terwijl het in Wallonië helemaal niet vaak wordt besteld (4%).

De grootste ergernissen van de Belgen

Frieten waar het vet van afdruipt of die te slap zijn omdat ze niet twee keer gebakken zijn. Simply not done, en al zeker niet in België, het land van de frieten. Misschien liggen onze kwaliteitseisen heel hoog, maar dat komt natuurlijk omdat frieten gezien worden als cultureel erfgoed (95% van de Belgen gaat hiermee akkoord), en dan moet je die naam ook waarmaken. De top 3 van grootste ergernissen:

Te slappe frieten (21%)

Koude frieten (19%)

Te vette frieten (14%)





Helft van de Belgen staat open voor thuislevering

Maar wat met een te lange wachttijd? Deze ergernis staat in Vlaanderen op de vierde plaats en in Wallonië op de zesde plaats. Daar moet toch iets op te vinden zijn? Zeker als je weet dat 77% van de Belgen frieten thuis opeet, kan frieten leveren misschien een manier zijn om die wachttijd bij de frituur zelf te vermijden. In het onderzoek zochten we samen met Takeaway.com uit of Belgen voor thuislevering van hun favoriete frituur zouden openstaan. Daarop reageerde 38% van de respondenten dat ze er waarschijnlijk gebruik van zouden maken en is 13% zelfs vastberaden dit te doen. Dit is goed voor de helft van de respondenten.