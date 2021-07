Vlaming kocht in coronajaar 2020 meer bioproducten

De Vlamingen hebben in 2020 meer bioproducten gekocht. Het gaat in totaal om een stijging van 14 procent in vergelijking met 2019. Dat blijkt uit het biorapport 2020 van het Departement Landbouw en Visserij. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) heeft het rapport maandag voorgesteld bij een bezoek aan het onderzoekscentrum Inagro in Beitem bij Roeselare.

De totale biobesteding groeide in Vlaanderen met 14 procent tot 350 miljoen euro. De aankoop in Vlaanderen van biologische versproducten nam toe tot 229 miljoen euro, wat ook een stijging is met 14 procent. Belangrijke groeiers daarbij zijn onder meer eieren en vis.

Bio voor iedereen

De afgelopen tien jaar is de aankoop van verse bioproducten in Vlaanderen verdubbeld. De biobesteding aan verse voeding en dranken per Vlaming bedraagt jaarlijks 35 euro. Dat is een stijging van 12 procent. Uit het rapport blijkt dat vooral mensen met een hoger inkomen bioproducten kopen. Tegelijk is er de vaststelling dat gezinnen met kinderen met een beperkter inkomen ook al eens vaker naar bioproducten grijpen. De meeste bioproducten worden gekocht in de supermarkt.

West-Vlaanderen

In 2020 telde Vlaanderen 593 biologische landbouwbedrijven. Dat zijn er zes procent meer dan in 2019. Er waren 55 nieuwkomers, terwijl 27 landbouwers hun bioproductie hebben stopgezet. Het merendeel van de nieuwe bioboeren focust zich op biologische akkerbouw, groente- en fruitteelt. West-Vlaanderen is met 146 boeren koploper voor Oost-Vlaanderen (130), Antwerpen (120), Vlaams-Brabant (115) en Limburg (82).

«We weten dat corona de consument er meer toe heeft aangezet om via de korte keten te kopen waar een kwart van het aanbod biologisch is. Het aantal bioboeren neemt ook toe. In Vlaanderen blijven we vol ambitie werken aan een sterkere biosector. Ook in het nieuwe Europese landbouwbeleid krijgt de biologische landbouw de volgende jaren een duidelijke plaats», vertelt minister Hilde Crevits.