Vladimir Poetin: «Alles aan doen om nieuwe globale oorlog te voorkomen»

De Russische president Vladimir Poetin heeft in zijn toespraak op de «Dag van de Overwinning» in Moskou geen grote aankondigingen gedaan omtrent het verdere verloop van de Russische inval in Oekraïne. Wel heeft hij de invasie proberen te legitimeren als «onvermijdelijk», door te zeggen dat de NAVO en Oekraïne een «onaanvaardbare bedreiging» vormden aan de Russische grenzen.

Volgens de Russische president was de «speciale militaire operatie» in Oekraïne - de officiële bewoordingen van het Kremlin over de invasie - een noodzakelijke en «tijdige» maatregel. Rusland zag zich immers genoodzaakt in te grijpen, klonk het.

Onaanvaardbare bedreiging

Poetin stelde dat het westen niet naar Rusland wou luisteren en andere plannen had. Volgens hem waren er voorbereidingen aan de gang voor «strafoperaties» in de oostelijke Oekraïense regio Donbas en een «invasie in onze historische grondgebieden, de Krim inbegrepen». «Kiev kondigde de mogelijke aankoop van kernwapens aan en het NAVO-blok begon actieve militaire kolonisatie van gebieden die tot ons behoren. Daardoor was een voor ons absoluut onaanvaardbare bedreiging geschapen, direct aan onze grenzen», beklemtoonde hij.

De Russische invasie in Oekraïne was volgens Poetin dan ook gerechtvaardigd. Hij sprak van een preventief antwoord op de agressie. «Dit was een geforceerde, tijdige en de enige correcte beslissing, een beslissing van een soeverein, sterk en onafhankelijk land», zei hij.

Russofobie

De Russische soldaten vechten in Oekraïne dan ook voor «onze mensen in de Donbas, voor de veiligheid van ons vaderland», klonk het. Hij benadrukte ook dat er alles aan moet worden gedaan opdat «de horror van een nieuwe globale oorlog zich niet herhaalt».

De Russische president vroeg ook een minuut stilte voor de Russen die in de Tweede Wereldoorlog waren gedood, maar ook voor de soldaten die in de Donbas strijden.

Poetin beklemtoonde in zijn toespraak dat de overwinning in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse bondgenoten werd behaald. Maar hij betreurt de «russofobie» die daar momenteel zou heersen onder de politieke elites. «Wij hebben weet van Amerikaanse veteranen die naar de parade in Moskou wilden reizen, maar dat werd hen verboden», beweert Poetin.

Geen oorlogsverklaring

Op de «Dag van de Overwinning» wordt de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland herdacht. Naar aanleiding daarvan vond ook een militaire parade plaats, waaraan 11.000 militairen deelnamen. Er werd ook een breed arsenaal aan wapens getoond, waaronder tanks, luchtafweersystemen en lanceerinrichtingen voor nucleaire raketten. De vliegshow moest door het slechte weer worden afgelast.

Verschillende waarnemers hadden vooraf gesuggereerd dat Poetin van de gelegenheid gebruik zou maken om Oekraïne officieel de oorlog te verklaren. Dat zou Rusland in staat stellen om over te gaan tot een grootschalige mobilisatie. Het Kremlin heeft die berichten steevast tegengesproken. De Russische president heeft maandag ook geen verwijzing naar een oorlogsverklaring gemaakt.