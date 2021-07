Vlaanderen zet deze week ruim 781.000 prikken: doel van 80% gevaccineerden is in zicht

In de loop van volgende week krijgen ruim 781.552 mensen een vaccin tegen het coronavirus, 165.000 meer dan eerst aangekondigd dankzij een levering van J&J en een aantal dosissen uit Brussel. Ongeveer een derde daarvan is een eerste prik, de rest zijn tweede dosissen.

Vlaanderen zet de komende weken volop in op de tweede prikken. In de week van 5 juli is een derde van de 781.552 vaccins nog voorzien voor een eerste prik, waarvan 107.000 van Johnson & Johnson waarvan er sowieso maar één dosis nodig is, maar in de rest van de maand vallen de eerste dosissen nagenoeg stil. In de week van 11 juli zijn er bijvoorbeeld maar 6.051 gepland, terwijl er dan meer dan 330.000 tweede dosissen geprikt worden.

Eind juli doel behaald

De ambitie is om tegen eind juli zeker 80 % van de volwassen Vlamingen volledig gevaccineerd te hebben. Tot en met eind vorige week stond te teller op ruim 2,36 miljoen volledig gevaccineerde 18-plussers, of 44 % van de bevolking. Dat aandeel moet tegen eind deze maand dus bijna verdubbelen.

Ruim 4,5 miljoen Vlamingen kregen al minstens een eerste prik, goed voor net geen 68 % van de totale bevolking. Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CDùV) heeft 99,4 % van de meerderjarige Vlamingen intussen minstens een uitnodiging gekregen.

Bij de minderjarigen hebben al 30.000 à 35.000 van de 140.000 16- en 17-jarigen een eerste prik gekregen.