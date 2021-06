Vlaanderen kleurt groen op coronakaart

Sinds vorige week zijn de voorwaarden van de kleurencodes aangepast. Landen krijgen een groene kleur als de veertiendaagse incidentie lager ligt dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners en als de positiviteitsratio onder de 4% daalt, of als de veertiendaagse incidentie onder de 75 ligt en de positiviteitsratio minder dan 1% bedraagt.

Deze week kleurt Vlaanderen groen op de Europese kaart. De incidentie is er gedaald tot 61 besmettingen per 100.000 inwoners en de positiviteitsratio bedraagt 0,99%. Daarmee is (nipt) aan de tweede voorwaarde voldaan.

Brussel en Wallonië Brussel en Wallonië blijven oranje op de nieuwe kaart. Die kleur krijgt een land of regio als aan een van de volgende voorwaarden voldaan wordt: een veertiendaagse incidentie lager dan 50 en een positiviteitsratio hoger dan 4%, een incidentie tussen 50 en 75 en een positiviteitsratio van 1% of meer of een incidentie tussen 75 en 200 en een positiviteitsratio lager dan 4%.

Wallonië heeft momenteel een veertiendaagse incidentie van 71 besmettingen per 100.000 inwoners, 1,28% van de afgenomen testen heeft een positief resultaat. Daarmee is aan de tweede voorwaarde voldaan om een oranje kleur te krijgen. Brussel heeft met 165 besmettingen per 100.000 inwoners een hogere incidentie, maar de positiviteitsratio bedraagt er 1,21%. Daarmee voldoet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de derde voorwaarde.