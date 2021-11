Vlaamse regering hoopt klimaatdebat vandaag af te ronden

De Vlaamse ministers zitten sinds 8 uur digitaal samen over aangescherpte maatregelen, waarmee minister van Omgeving Zuhal Demir dit weekend naar de klimaattop in Glasgow kan vertrekken.

Her en der werd 17 uur genoemd als deadline voor een akkoord, omdat minister-president Jan Jambon dan naar Berlijn vertrekt. Dat bezoek kan echter worden uitgesteld als dat nodig is voor de klimaatdiscussie, valt donderdagmiddag te horen.

Geen aardgas meer

Volgens één bron wordt er nog het meeste gediscussieerd over de elektrificatie van het wagenpark. Dat zou er in 2029 of in 2030 komen. De voorstellen van Landbouwminister Hilde Crevits over maatregelen in haar bevoegdheden zouden goed zijn onthaald.

Woensdagavond bleek dat over sommige zaken al overeenstemming bestaat, hoewel ze nog niet zijn afgeklopt. Zo zouden bouwers die nog met aardgas willen verwarmen vanaf 2023 hun toevlucht moeten nemen tot een hybride warmtepomp, die deels op gas en deels op elektriciteit werkt. Vanaf 2027 of 2028 zou het dan verboden worden om nog aardgas te leggen in een nieuwe woning. In de jaren daarvoor zou de elektriciteitsfactuur worden gedrukt met een taxshift.

Vanaf 2023 zou er een renovatieplicht komen bij bestaande woningen die van eigenaar wisselen. Huurwoningen zouden vanaf 2025 aan strengere normen moeten voldoen.