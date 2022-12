Vlaams onderwijs krijgt een modern jasje

De commissie zal bestaan uit z owel experts, schoolleiders, (oud-)leerkrachten en HR-experten uit het bedrijfsleven. Onder hen ook Hilde Lesage, afdelingshoofd van het departement Onderwijs en Vorming, onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven) en Ann Verreth, algemeen directeur van de Odisee Hogeschool. Een andere opmerkelijke naam is Hugo Deckers, voormalig secretaris-ge neraal van ACOD Onderwijs.

BETERE BEGELEIDING

In De Ochtend op Radio 1 benadrukte Dirk Van Damme ( foto) dat jonge leerkrachten beter begeleid moeten worden. «De manier waarop met talenten in het onderwijs wordt omgegaan is heel nefast. We gooien jonge leerkrachten voor de leeuwen, ze krijgen de moeilijkste klassen, ze moeten uren bij elkaar sprokkelen», zegt hij. Volgens hem is de «survival of the fittest» die vandaag bestaat in het onderwijs niet gepast voor het onderwijssysteem van de 21ste eeuw. Zeker omdat heel veel jonge leerkrachten er binnen de vijf jaar de brui aan geven.

ANDERS WERKEN

Een job in het onderwijs zou moeten samengaan met een heel aantrekkelijke, dynamische loopbaan waarin mensen zich kunnen waarmaken en kunnen groeien. Van Damme benadrukt nog dat ons onderwijs wel goed gefinancierd wordt en dat er voldoende middelen zijn om hoogstaand, kwalitatief onderwijs te geven. «De efficiëntie van de besteding van de middelen is een probleem, maar we moeten ook kijken naar de efficiëntie van de schoolorganisatie», zegt hij. «Met meer geld gaan we dit niet oplossen. Het ligt in concepten, de manier van werken, de wettelijke basis, de arbeidsreglementering, de rechtspositieregeling, enzovoort. Het moet een stuk flexibeler.»

Tegen eind 2023 moet de commissie een concept neerleggen.