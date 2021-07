Virgin Galactic schrijft geschiedenis met eerste geslaagde ruimtevlucht met passagiers (video)

De testvlucht van Virgin Galactic, met aan boord multimiljardair Richard Branson, heeft met succes enkele minuten in de ruimte gevlogen. Het ruimteschip VVS Unity is nadien veilig aangekomen op aarde. De zakenman heeft daarmee geschiedenis geschreven, en steekt collega-multimiljardair Jeff Bezos, CEO van Amazon, de loef af.

De testvlucht vertrok door slecht weer ruim anderhalf uur later. Aan het stuur van het ruimteschip zaten twee piloten, en zij werden vergezeld door Branson en drie andere passagiers. Om 17.40 uur Belgische tijd, ongeveer een uur na het opstijgen, landde de VSS Unity alweer op de Spaceport-basis in de Amerikaanse deelstaat New Mexico.

De Verenigde Staten legt het begin van de ruimte op 80 kilometer hoogte, en het was ook tot die hoogte dat de Unity gevlogen is. Het transportvliegtuig bracht het ruimteschip eerst tot op 15 kilometer hoogte, wat zowat 50 minuten duurde. Vandaar vloog de Unity op eigen kracht naar de rand van de dampkring. Op die hoogte konden de passagiers de kromming van de aarde zien en bereikten ze de grens tussen de planeet en de oneindigheid van het heelal. Ze waren een paar minuten gewichtsloos

Tijdens de landing liet Branson, die volgende week 71 wordt, al weten dat het om een «unieke ervaring» ging. «Ik heb van dit moment gedroomd sinds ik een kind was, maar naar de ruimte gaan was nog magischer dan ik gedacht had», schrijft hij op Twitter. Branson is de eerste miljardair die deze reis maakt in een toestel dat door zijn eigen bedrijf werd ontwikkeld. Hij steekt hiermee vooral collega-multimiljardair Jeff Bezos, CEO van Amazon, de loef af.

Private ruimtereizen

Bransons rivaal Bezos gaat op 20 juli de ruimte, aan boord van een raket van zijn eigen ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Beide miljardairs hebben zich op de markt van de private ruimtereizen gestort en zijn verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd. Ook Elon Musk, bekend van Tesla, wel met SpaceX toeristische ruimtevluchten verkopen.

Er is wel een verschil tussen de twee ruimtereizen. Virgin Galactic voert zijn reizen zoals gezegd uit door zijn raketvliegtuig eerst gekoppeld aan een vliegtuig de lucht in te laten gaan. Na het loskoppelen gaat het ruimtevaartuig vervolgens dus naar de rand van de dampkring. Bezos’ Blue Origin maakt gebruik van een raket die vanaf een lanceerbasis in Texas naar een hoogte van ruim 100 kilometer gaat voordat het ruimtevaartuig terugkeert naar de aarde.

Branson volgde dezelfde opleidingen en voorbereidingen als toekomstige particuliere astronauten. «Het bedrijf gaat gebruikmaken van zijn observaties over de opleiding en de ervaring in de ruimte om de reis voor toekomstige klanten te verbeteren», klonk het begin juli in een persbericht van Virgin. Branson is van plan vanaf volgend jaar toeristische ruimtevluchten aan te bieden met Virgin Galactic, voor wie het zich kan veroorloven.

De testvlucht werd gelivestreamd via YouTube. De liefhebbers kunnen de stream hieronder opnieuw bekijken: