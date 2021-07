Vinden er dit jaar toch nog indoor massa-events plaats? «Ik vind dat we ervoor moeten gaan»

Omdat de vaccinatiebereidheid bijzonder hoog is in België, heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) goede hoop dat er dit najaar grote indoorevenementen mogelijk zijn. Dat zei hij op Studio Brussel.

«Je moet met twee woorden spreken, maar ik vind dat we ervoor moeten gaan», zei De Croo. «Als iedereen gemotiveerd is om gevaccineerd te zijn, dan moeten zulke dingen lukken in de tweede helft van het jaar. Als je dan niet-gevaccineerd naar een evenement gaat, dan is het eigenlijk je eigen risico.»

De uitspraak van De Croo volgt na de annulatie van Pukkelpop. Het festival trok vorige week de stekker uit de editie van dit jaar omdat het praktisch onmogelijk is om tienduizenden tests uit te voeren. «Meerdaagse festivals zijn moeilijker, vooral als je een jong publiek hebt. Veel zestienjarigen zijn bijvoorbeeld nog niet volledig gevaccineerd», besluit De Croo.