Vijf nieuwe aanklachten tegen hoofdverdachte in zaak-Maddie McCann

‘Maddie’ verdween op bijna vierjarige leeftijd op 3 mei 2007 uit de vakantiewoning die haar ouders in het Portugese Praia da Luz hadden gehuurd, toen het ouderpaar wat verder met vrienden tafelde. Haar lichaam is nooit gevonden.

De meest recente (hoofd)verdachte is sinds twee jaar de 45-jarige Christan Brueckner, die momenteel in Duitsland een celstraf van zeven jaar uitzit wegens de verkrachting van een oudere Amerikaanse vrouw in haar woning in Praia da Luz in 2005. Hij is nu aangeklaagd voor drie andere, gewelddadige, verkrachtingen en twee gevallen van seksueel misbruik van kinderen, telkens in Portugal tussen december 2000 en juni 2017. De zaak-McCann maakt geen onderdeel uit van de nieuwe aanklachten, beklemtoont de krant Daily Mail.

Verkrachtingen

Volgens de krant gaat het om de verkrachting van twee onbekend gebleven vrouwen en verkrachting van de Ierse reisgids Hazel Behan in 2004. Eén kindermisbruik dateert van april 2007, en gebeurde op een strand dicht bij de plaats waar de Britse peuter een maand later verdween. De tweede zaak dateert van 2017.

Het Spaanse theolivepress.com berichtte op gezag van een bron bij de Duitse politie dat Brueckner in de lente of bij het begin van de zomer voor de rechter zou verschijnen. Brueckner ontkent elke betrokkenheid in de zaak-McCann.