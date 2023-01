Vier zware verkeersongevallen in Afrika eisen bijna 100 doden (video)

In verschillende landen in Afrika zijn zware verkeersongevallen gebeurd. Bij een ongeval met een autobus zaterdagavond op de grens tussen Kenia en Oeganda zijn 21 doden gevallen. Bij een botsing tussen twee autobussen in Senegal kwamen minstens 38 mensen om en 87 anderen gewond geraakt. Vorige week nog waren er twee gelijkaardige ongevallen. Bij een botsing tussen twee bussen in Ivoorkust vielen toen minstens veertien doden en bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen in Nigeria kwamen achttien mensen om het leven.

Bij het ongeval met de autobus op de grens tussen Kenia en Oeganda zijn de meeste slachtoffers Kenianen, maar er zijn ook acht Oegandezen bij. Volgens de regionale politiewoordvoerder vielen er ook 49 gewonden. Volgens de eerste vaststellingen zou de chauffeur de controle over het stuur verloren zijn vanwege te hoge snelheid. De bus was onderweg tussen de Oegandese stad Mbale en de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het ongeluk vond plaats in de Keniaanse stad Lwakhakha, net over de grens met Oeganda.

Het ongeval in Senegal vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag om 3.15 uur lokale tijd (4.15 uur Belgische tijd) dicht bij de stad Kaffrine, ongeveer 250 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Dakar. Minstens 38 mensen kwamen om het leven De president van het West-Afrikaanse land, Macky Sall, heeft geschokt gereageerd en drie dagen van nationale rouw afgekondigd vanaf 9 januari. Over de oorzaak van het verkeersongeluk is nog niets bekend.

Slechte wegen

Ongevallen met bussen komen vaak voor in Afrika door slecht onderhouden voertuigen, slechte wegen en rijfouten. Veel bestuurders hebben hun rijbewijs ook illegaal gekocht zonder ooit naar een rijschool te zijn geweest. Dit is echter het dodelijkste ongeval van de afgelopen jaren in Senegal.