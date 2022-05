Vier redenen om een VPN te gebruiken

Veilig en anoniem internetten

Één van de belangrijkste redenen voor het gebruik van een VPN is om jouw veiligheid online te beschermen. Met een VPN kun je volledig anoniem en ontraceerbaar internetten. Gebruik jij weleens een openbaar wifi netwerk? Dan kunnen mensen met hele eenvoudige software precies zien op welke websites jij zit. Maar ook als je thuis internet dan laat je een grote digitale voetafdruk achter.

Grotere bedrijven maken hier vaak misbruik van. Soms doen ze dit om een dienst te verbeteren, maar steeds vaker doet men dit om gerichte reclame aan jou te laten zien. Wil jij jezelf beschermen tegen dit soort misbruik? Maak dan gebruik van een goed en betrouwbaar VPN. NordVPN en Surfshark zijn goede opties die wij aanraden.

Verberg je locatie

Bedrijven kunnen uit jouw internetverbinding opmaken waar jij je bevindt. Wanneer je verbinding maakt met het internet krijg je IP-adres toegewezen. Dit IP-adres kun je zien als een soort telefoonnummer. Op basis van iemand zijn telefoonnummer kun je zien uit welk land hij belt, een vaak ook uit welke stad. Bij een IP-adres gaat dit nog verder en kunnen ze zelfs zien op welk adres jij zit.

Ga jij weleens naar het buitenland op vakantie? Stream jij wel eens films en series op Netflix of Amazon prime? Dan heeft het voordelen om jouw locatie te verbergen. Wanneer je bijvoorbeeld een zomervakantie wilt boeken naar Frankrijk dan vragen ze aan jou als Belg een hogere prijs. Aan jouw IP-adres zien ze dat je je in België bevindt, zij weten dat Belgen bereid zijn hogere prijzen te betalen en dus vragen ze een hogere prijs. Eigenlijk is dit gewoon discriminatie, maar helaas gebeurt het wel heel veel.

Stream alles in binnen- en buitenland

Kijk jij graag series en films op Netflix? Dan ben je er waarschijnlijk van op de hoogte dat sommige films op Netflix staan maar niet in België beschikbaar zijn. Misschien heb je dit weleens gemerkt toen je op vakantie een serie verder wilde kijken en opeens was deze niet meer beschikbaar. Wel zag je opeens andere series beschikbaar die je in België nog nooit hebt gezien.

Deze zogeheten geoblokkades kun je door het gebruik van een VPN omzeilen. Netflix kijkt naar je IP-adres en op basis daarvan maken ze bepaalde content wel of niet beschikbaar. Met het gebruik van een VPN kun je op deze manier ook Nederlandse tv kijken in het buitenland.

Onzichtbaar torrents downloaden

Er zijn veel mensen die wel eens een film of wat muziek downloaden via Bittorrent of uTorrent. Hierbij loop je het risico om een flinke boete op te lopen, en dit wil je natuurlijk het liefst voorkomen. Wanneer je via torrents iets download dan is jouw IP-adres zichtbaar voor andere mensen. Als je vaak genoeg torrents download dan ben je tot aan de deur vindbaar, en kun je dus ook een boete ontvangen. Wij raden illegaal downloaden uiteraard niet aan, maar voor de volledigheid willen we het er toch even bij vermelden.

Een VPN verbergt jouw IP-adres. Hierdoor kunnen bedrijven, overheden en kwaadwillende particulieren dus niet zien wat jij online doet. Je bent onzichtbaar, en bent dus vrij om te doen wat jij wilt op het internet.