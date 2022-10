Vier op de tien coronapatiënten hebben nog lange tijd gezondheidsklachten

Meer dan vier op de tien personen die een COVID-19-infectie hebben doorgemaakt, geeft aan zich na zes tot achttien maanden nog steeds niet helemaal de oude te voelen. Dat blijkt uit een grootschalige studie van de universiteiten van Glasgow, Aberdeen en Edinburgh en de Schotse gezondheidsdiensten die werd gepubliceerd in Nature Communications. De onderzoekers stellen wel dat het zeker niet in alle gevallen over long covid gaat.

De studie schotelde circa 100.000 mensen na zes, twaalf en achttien maanden een vragenlijst voor. Zowat een derde had een corona-infectie opgelopen, terwijl de overigen geen besmetting hadden doorgemaakt. Daardoor maken de onderzoekers zich sterk dat ze hebben kunnen achterhalen welke symptomen veroorzaakt werden door een coronabesmetting en welke niet.

Zes à achttien maanden na infectie gaf 42% van de personen die een besmetting hadden opgelopen, aan nog klachten te hebben. Het gaat daarbij echter om zowel milde als matige symptomen, en dus niet in alle gevallen om long covid, onderstrepen de onderzoekers.

Vooral oudere personen, vrouwen en mensen in armoede gaven aan langer de gevolgen van een infectie te merken. Daarnaast komt long covid ook vaker voor bij mensen die na hun besmetting in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en mensen met een medische of psychische voorgeschiedenis. De klachten variëren van kortademigheid en pijn in de borst, tot hartkloppingen en verwarring of zogenaamde hersenmist.

Beter beschermd na vaccinatie

Bemoedigend is wel dat mensen die een asymptomatische infectie hebben doorgemaakt - en dus geen symptomen ontwikkelden - geen langetermijngevolgen rapporteerden. Ook mensen die gevaccineerd waren vooraleer ze besmet raakten, blijken beter beschermd tegen langdurige klachten.

De studie werd afgenomen bij 33.281 mensen die een coronabesmetting hadden opgelopen en 62.957 personen die nog niet besmet raakten. Deze mensen kregen na zes, twaalf en achttien maanden een vragenlijst voorgeschoteld.