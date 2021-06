Videobeelden tonen moment waarop cabine neerstort in Italiaanse gemeente Stresa

Op 23 mei stortte een cabine van een kabelbaan neer in Stresa, een plaats aan het Lago Maggiore, in de Noord-Italiaanse regio Piëmont. Daarbij kwamen veertien van de vijftien inzittenden om het leven. Enkel een 5-jarig jongetje overleefde het tragische ongeluk, dat veroorzaakt werd door een kabel die doorbrak.

Bijna aan station

De Italiaanse televisiezender TG3 heeft nu videobeelden gedeeld van het bewuste moment. Daarop is te zien dat de cabine slechts enkele meters verwijderd was van het station op de top van de berg Mottarone. Plots breekt de kabel en schiet de cabine in hoog tempo omlaag via de overgebleven kabel. Even later valt de cabine te pletter op de berg.