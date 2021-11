VIDEO: Merkel en Macron vallen elkaar emotioneel in de armen

De Duitse politica is aan haar laatste weken bezig als bondskanselier en daarbij mag een een afscheidsbezoek aan Frankrijk niet ontbreken. Beide landen hebben al lange tijd een nauwe band met elkaar. Macron wou de Duitse politica daarom graag eren met het Erelegioen voor «16 jaar van leiderschap en vriendschap tussen beide landen».

Toen Merkel haar prijs in ontvangst had genomen, wreef Macron over haar rug en keken de twee leiders aarzelend naar elkaar. Daarna volgde een innige omhelzing en enkele stevige handdrukken. Merkel en Macron kregen het zichtbaar moeilijk. Dit emotioneel moment is dan ook opnieuw een bewijs van de sterke vriendschappelijke relatie tussen Duitsland en Frankrijk én Merkel en Macron.