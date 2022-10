Verstappen kan het zelf amper geloven: «Ben ik wereldkampioen?»

Max Verstappen wist het zelf ook even niet meer: is hij wereldkampioen in de Formule 1 of niet? Tijdens de interviews kort na de door hem gewonnen Grote Prijs van Japan kreeg de Nederlander zondag te horen dat hij zijn tweede wereldtitel binnen heeft omdat Ferrari-piloot Charles Leclerc een tijdstraf had gekregen voor het afsnijden van een bocht in de laatste ronde. Leclerc viel daardoor terug van de tweede naar de derde plaats en met die uitslag zou Verstappen de titel binnen hebben.

Het was in eerste instantie echter onzeker of de organisatie wel de juiste puntentelling heeft toegepast in de ingekorte race. Vlak nadat Verstappen zijn verhaal had gedaan over de race, werd hij erop geattendeerd dat hij wereldkampioen zou zijn geworden. «Wat kan ik zeggen? Ongelooflijk natuurlijk», zei Verstappen, die daarna in de armen van zijn monteurs van Red Bull dook. Even later ontstond toch weer twijfel. «Ben ik het nou of niet?», vroeg Verstappen vlak voor de podiumceremonie aan iemand van de organisatie.

«Speciaal jaar»

«Heel gek. Ik heb allerlei emoties», zei de Nederlander op het podium, nadat het Nederlandse volkslied voor hem had geklonken en intussen duidelijk was geworden dat de tweede wereldtitel een feit was.

«Eerst win ik de race. En daarna dus ook het kampioenschap», aldus de kopman van Red Bull. «We hebben zo’n ongelooflijk jaar gehad. Dit hadden we na vorig seizoen nooit kunnen bedenken. Mijn eerste wereldtitel was heel emotioneel. Maar deze tweede is mooier, omdat we zoveel geweldige races hebben gereden. Dit is een heel speciaal jaar. Zulke jaren heb je niet vaak. Ik ben iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes zo dankbaar. Iedereen werkt zo hard om de auto sneller te maken.»