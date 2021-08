Verpleegster gaf duizenden Duitsers mogelijk zoutoplossing in plaats van coronavaccin

Autoriteiten in het noorden van Duitsland hebben duizenden mensen opgeroepen om zich opnieuw te laten vaccineren tegen het coronavirus. Bij hun vorige prikje zou er namelijk iets verkeerd zijn kunnen gegaan: een verpleegster van het Rode Kruis zou mensen een zoutoplossing in plaats van het coronavaccin hebben toegediend.

De verpleegster in kwestie wordt ervan verdacht ongeveer 8.600 mensen te hebben ingeënt met een (ongevaarlijke) zoutoplossing in plaats van het coronavaccin in een vaccinatiecentrum in Friesland, een district in het noorden van Duitsland. Hoeveel mensen exact de zoutoplossing hebben gekregen, is niet geweten. De feiten dateren van enkele maanden geleden, toen de oudere bevolking en risicopatiënten aan de beurt waren voor hun coronaprikje. Dat maakt dat de actie van de verpleegster desastreuze gevolgen kan hebben, omdat ze nu mogelijk niet (voldoende) beschermd zijn tegen het coronavirus. Lokale politici reageren totaal geshockeerd.

De getroffen burgers kunnen zich zonder risico laten hervaccineren, want zelfs als ze toch al een vaccin hebben gekregen is een extra shot ongevaarlijk.

Vaccinsceptisch

De exacte motieven van de verpleegster zijn nog onbekend, maar volgens de politie zou ze zich eerder sceptisch hebben uitgelaten over vaccins op sociale media. Het onderzoek naar de gebeurtenissen is volgens het Duitse NDR overgedragen aan een politie-eenheid gespecialiseerd in misdaden met een politiek motief. Het is niet duidelijk of de verdachte verpleegster is opgepakt of aangeklaagd.