Verhuizen met draaiboek, hierdoor is dat handig

Ga je binnenkort verhuizen? Een verhuizing is een stressvolle gebeurtenis waar veel bij komt kijken. Er zijn verschillende tools waarmee jij je verhuizing een stuk eenvoudiger kan maken. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een verhuisbedrijf, het gebruik maken van een verhuizing checklist of een draaiboek.

Draaiboek voor verhuizing: wat is dat?

Een draaiboek voor een verhuizing is niet hetzelfde als een checklist. Wel kun je de checklist opnemen in het draaiboek. Maar wat is het dan wel?

Het is eigenlijk niets meer dan een plan van aanpak. In het draaiboek neem je zaken op die je in de periode voor, tijdens en na de verhuizing moet regelen. Daarnaast beschrijf je exact door wie, wat en hoe het onderdeel wordt geregeld.

Wat staat er in een draaiboek voor de verhuizing?

Er zijn enkele zaken waar je over na moet denken voor je het draaiboek gaat opstellen. Dit maakt het maken van het definitieve draaiboek een stuk eenvoudiger.

1. Wil je een verhuisbedrijf inschakelen of niet? Het eerste waar je over na moet denken zodra je weet dat je gaat verhuizen, is of je de hulp van een verhuisbedrijf wilt of niet. Dit heeft namelijk een grote invloed op de rest van het draaiboek. Een verhuisbedrijf biedt namelijk vele extra diensten aan, waardoor je je verhuizing van A tot Z kunt uitbesteden. Dan heb je alle tijd voor het klussen in de nieuwe woning en het regelen van andere zaken.

2. Ga je in een keer of in fases verhuizen? Het tweede punt waar je over na moet denken is of je in een keer of in fases gaat verhuizen. Wanneer je de nieuwe woning kamer voor kamer afmaakt, kun je er ook voor kiezen om de inboedel die je in je huidige woning niet meer nodig hebt alvast over te plaatsen naar de nieuwe. Het kan ook voorkomen dat je veel meubels nieuw aanschaft, die je direct in de nieuwe woning in elkaar kunt zetten. Op deze manier verhuis je in fases en blijft er voor de verhuisdag zelf niet zoveel werk meer over. Soms is dit niet mogelijk en zul je alles in een keer moeten verhuizen.

3. Wanneer ga je verhuizen? Plan de verhuisdag nauwkeurig. Moet je je oude woning op een specifieke datum opleveren? Zorg er dan voor dat je een week vooraf verhuist. Op deze manier heb je nog genoeg tijd om de oude woning in oude staat terug te brengen. En je hebt hierdoor tijd om onvoorziene zaken goed af te sluiten. Een beetje speling is nooit verkeerd.

4. Hoe ga je de verhuisdag organiseren? Denk vervolgens na over de organisatie van de verhuizing. Houdt er rekening mee dat er soms meerdere ritten nodig zijn om alle spullen naar de nieuwe woning te vervoeren. Denk ook na over wat als eerste in de nieuwe woning moet zijn en wat dus met de eerste rit mee moet. Je hebt er niets aan als je kleding in de nieuwe woning staat, maar de kast komt pas met ronde 3. Schrijf ook op wie komt helpen en wat zijn of haar taak is.

5. Stel een checklist op. Het is altijd handig om naast het draaiboek ook een checklist op te stellen. Stel deze op in drie fases: voor de verhuizing, de verhuisdag zelf en na de verhuizing. In de checklist neem je niet alleen praktische zaken op, maar ook administratieve zaken die je moet regelen. Denk hierbij aan de uit- en inschrijving bij de gemeente, een nieuwe huisarts of een nieuwe school voor de kinderen.

Voordelen van een draaiboek

Het opstellen van een draaiboek voor een verhuizing brengt veel voordelen met zich mee. Zo is iedereen op de hoogte van wat, wanneer moet gebeuren en verloopt de verhuisdag een stuk soepeler. Je bespaart je zelf ook veel stress wanneer je een draaiboek hebt opgesteld voor de verhuizing en je voorkomt dat je belangrijke zaken vergeet te regelen. Je verhuisdag verloopt dus soepel en stressvrij met een draaiboek!

Heb je ervoor gekozen om een verhuisbedrijf in te schakelen? Je kunt de verhuizing van A tot Z uitbesteden aan een verhuisbedrijf. Hierdoor hoef je je nergens meer druk om te maken en kun jij je focussen op andere zaken. Verhuisbedrijven beschikken over de juiste kennis, ervaring en materialen om je verhuizing zo snel en soepel mogelijk te laten verhuizen. Daarnaast hoef je een verhuiswagen of verhuislift niet apart bij te huren.